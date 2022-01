Eran desconocidos y ahora son el futuro del fútbol: de Gavi a Adeyemi, las revelaciones de 2021

2021 ha traído consigo, a lo largo de sus 12 meses, la aparición de varias promesas del fútbol. Todos ellos tienen varias cosas en común, como que a comienzos de año su nombre se escuchaba muy comparación a lo que lo hacen ahora o que ninguno de ellos alcanza todavía los 20 años.

Forman la siguiente generación que llega tras los Kylian Mbappé, Erling Haaland o Vinicius Jr. Tampoco se incluyen en la lista jugadores como Ansu Fati o Pedri, último Golden Boy, de los que también se hablaba con fuerza en 2020. Estas son las 10 grandes revelaciones del año en el mundo del fútbol.

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 2003)

Este es el del que más habrían escuchado la mayoría antes de entrar en 2021. Jude Bellingham es un centrocampista inglés que hace dos veranos saltó desde el Birmingham de la Championship hasta el Borussia Dortmund a cambio de 23 millones de euros. Entonces recién había cumplido los 17 años, lo que diche mucho de lo que prometía ya este futbolista desde el año pasado.

Pero 2021 ha sido el año en el que Bellingham se ha dado a conocer en el mundo entero. En su segundo año en la Bundesliga ya es un fijo en el once del Dortmund gracias a su manera de llevar la pelota desde un área hasta otra. En la Premier League suspiran por él, pero de momento su sitio está en el club germano.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 2003)

Otro centrocampista de la Bundesliga que se ha disparado este año. Para ser volante tiene unos números espectaculares: ocho goles y once asistencias en 21 partidos esta temporada. A sus 18 años es la estrella de un clásico como el Bayer Leverkusen y ha recibido ya la llamada de la selección de Alemania, ahí es nada.

Como es lógico, su nombre ya retumba en las oficinas de los más grandes y se le ha relacionado con equipos fuera de su país como el Real Madrid o el Manchester United. Habrá que ver cuál es el siguiente paso en la carrera de este talentoso jugador llamado a ser de los mejores centrocampistas del mundo.

Jamal Musiala (Bayern Múnich, 2003)

Musiala es el debutante más joven en la historia del Bayern en la Bundesliga. Lo hizo hace ya dos cursos con 17 años y 115 días. Año y medio después, este centrocampista al que le gusta jugar de '10' y siempre cerca del área es la gran promesa del club bávaro.

Es una fábrica del gol, llevando seis tantos y cinco asistencias este curso en uno de los clubes más exigentes de toda Europa. Su media de acción de gol es de una cada 89 minutos. Como Wirtz, también ha debutado en la absoluta de Alemania. Difícil que se mueva del Bayern en bastantes años.

Yeremi Pino en un partido con el Villarreal Europa Press

Yéremi Pino (Villarreal, 2002)

La perla del Villarreal tenía que estar en la lista y es que 2021 ha sido el año del gran salto de Yéremi Pino. Unai Emery ya le hizo debutar a mediados de 2020, pero han sido los últimos doce meses los que han visto la explosión del talento del Submarino Amarillo hasta el punto de ya ser internacional con Luis Enrique.

Ha pulverizado todos los récords de precocidad en el Villarreal. Por delante tiene importantes objetivos como empezar a dejar su sello o, a finales de año, entrar en la lista de la Selección para el Mundial de Catar. Antes habrá que ver si se contiene ante las ofertas que lleguen (porque llegarán) de varios de los grandes de Europa.

Karim Adeyemi (RB Salzburgo, 2002)

En Salzburgo todavía tenían muy reciente la eclosión de Haaland, que hace dos años se iba al Dortmund, cuando otro delantero joven ha emergido a base de goles y más goles. Es Karim Adeyemi, otro alemán, que lleva la friolera de 18 goles esta temporada con solo 19 años. Sin ser alto, tiene veneno cuando pisa el área rival y eso es lo que le hace tan atractivo.

En 2022 será el momento de saltar a una de las grandes ligas de Europa. Está decidido. Pretendientes los está teniendo de todos los países, incluido España. La pelea se libra, sobre todo, entre Dortmund y PSG que le quieren como reemplazo de los dos iconos de la década que recien acaba de empezar: Haaland y Mbappé. Eso es apuntar maneras.

Xavi dando órdenes a Gavi Reuters

Gavi (FC Barcelona, 2004)

Ni siquiera tiene la mayoría de edad y es titular en el Barça y en la Selección. Eso está al alcance de tan pocos que define a la perfección lo que puede llegar a ser capaz de alcanzar este jugador en su carrera. Centrocampista con el toque de La Masía y también músculo, capaz tanto de sumar en el área contraria como de barrer al oponente para detener un ataque.

Gavi es la mayor de las alegrías en este periodo de crisis del Barça. Lo más sorprendente es que pocos temen que la 'burbuja' se pinche en su caso puesto que, pese a tener 17 años, se observa una increíble madurez en él dentro del campo. La presión le hace aún mejor. En 2022 renovará su contrato y el Barça le blindará con una cláusula de 1.000 millones, la que tienen Pedri y Ansu.

Ryan Gravenberch (Ajax, 2002)

Durante varios años, el nombre de Gravenberch ha sido de los que nunca faltaban en las listas de las grandes promesas nacidas en el siglo XXI. Cuando se viene avisando con tanto tiempo es por algo y en 2021 ha llegado la consagración del gran talento del fútbol neerlandés. El Ajax, en octavos de la Champions con pleno de victorias en grupos, es la revelación de esta temporada y Gravenberch tiene buena culpa de ello.

Con 16 años debutaba en el Ajax (es su debutante más joven de la historia) y ha ido empapándose hasta ser un aspirante claro a centrocampista total. Físicamente va sobrado y su técnica le permite ser diferencial, además de tener conocimientos tácticos impropios para su edad. Normal que el Real Madrid le haya echado el ojo y pueda apostar por él en verano para que algún día reemplace a Modric o a Kroos.

Ilaix Moriba (RB Leipzig, 2003)

Decir que de este jugador ha sido mucho mejor la primera mitad del 2021 que la segunda. Quizás por las decisiones que tomó en verano: no querer renovar con el Barça (que se vio obligado a venderle al RB Leipzig) y decir 'no' a la Selección para jugar con Guinea. En Alemania no está teniendo los minutos que le gustaría y eso puede ser un frenazo para él.

Sin embargo, que estos últimos meses no empañen un 2021 que ha sido el de su aparición en el fútbol de élite. Se asemeja mucho al Pogba que deslumbró con su imponente físico y su forma tan peligrosa de acercarse a la frontal del área rival. Dominio en el césped a partir de la potencia. El Leipzig podría buscarle una cesión para que tenga minutos para crecer.

Kayky (Manchester City, 2003)

Pura escuela brasileña. De la que mamaron Vinicius y Rodrygo y antes que ellos Neymar o Robinho. De hecho, le apodan el Neymar zurdo. Bajo esa premisa se entiende que el Manchester City pagara en verano 18 millones por él. Una apuesta a lo Gabriel Jesús, que habrá que ver qué tal sale.

Los primeros pasos de este habilidoso extremo derecho en Mánchester no están siendo espectaculares, pero tampoco se le puede exigir todo tan rápido si acaba de dar el salto al fútbol europeo siendo adolescente. Si Vinicius, por ejemplo, ha tenido que pasar por un proceso durante años, con Kayky se tiene que esperar igual. En 2022 se espera que vaya entrando ya más en la dinámica del City.

Angelo Gabriel (Santos, 2004)

Y para acabar la lista, el más joven de todos: Angelo Gabriel. Sí, también es brasileño y también juega de extremo derecho como Kayky. Este todavía no ha salido de Brasil, juega en el Santos, pero en 2022 lo lógico es que le 'cace' algún grande de Europa. Se habla con insistencia del Liverpool.

De momento, en este 2021 logró colgarse de ser el futbolista más joven que marca en la Copa Libertadores. El chico maravilla ya se ha dado a conocer en Sudamérica y está listo para dejarse ver por Europa en el año que empieza.

