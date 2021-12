Pedri, la víctima de las urgencias del Barça y la Selección, ante su año de consagración o fracaso

Pedri González (Tesguete, Tenerife, 2002) fue el nombre propio del Fútbol Club Barcelona la pasada temporada. El jugador canario logró un puesto fijo en el once de Ronald Koeman y acabó siendo el único aspecto positivo de un equipo en crisis. Su explosión en el Camp Nou le llevó a la convocatoria de la Selección de Luis Enrique y Pedri siguió sumando logros a su año de ensueño. Sin embargo, tanto tocar el cielo acabó con una dura caída a principios de esta temporada: una lesión que se ha alargado más de la cuenta y que le ha apartado del césped hasta 2022.

La temporada 2020/2021, la de su debut como jugador del FC Barcelona, concluyó con una larga lista de partidos. Pedri lo jugó absolutamente todo a excepción de cuatro encuentros, justo los mismos que ha podido disputar esta campaña. El canario finalizó con 52 partidos en las piernas, habiéndose perdido únicamente dos de la Copa del Rey, uno de La Liga y otro en la Champions League.

Por si fuera poco, y teniendo en cuenta el peso que ganó en el juego del Barça, Pedri recibió la llamada de Luis Enrique en marzo de 2021. Fue su primera presencia con la Absoluta. De los primeros tres partidos con España, Pedri jugó dos de ellos como titular. El papel que había ganado con Koeman lo repetía con Luis Enrique. Tras los partidos de clasificación, el joven fue convocado para la Eurocopa y, nuevamente, acabó jugándolo todo.

No fue suficiente y, aunque parecía que era la hora del descanso, Pedri se atrevió a ir a los Juegos Olímpicos después de un largo debate. El Barça pidió a la Federación que le 'salvaran' de la convocatoria. España no cedió y el jugador asistió a la cita de Tokio 2020, donde se lograría una histórica plata que supo a poco con Pedri teniendo presencia en todos los partidos disputados.

El jugador canario no podía más, pero empezó nuevamente la temporada con el Barça. Y, cómo no, siendo titular indiscutible con Koeman. El 14 de septiembre se lesionó ante el Bayern Múnich y, en su reaparición, el 19 de noviembre se confirmó su recaída. Desde entonces, fechas y cambios en su regreso que acabaron con una conclusión: hasta 2022 no estaría de vuelta. Esta semana, el jugador ha regresado a los entrenamientos con una sonrisa. El Golden Boy está de vuelta para confirmarse.

El 'Dream Teen'

El Fútbol Club Barcelona se ha adaptado a las limitaciones económicas a pesar de las varias renovaciones y del fichaje (aún sin el visto bueno de LaLiga) de Ferran Torres. Y parte de ese proceso ha pasado por el de aupar a los más jóvenes en el primer equipo. Xavi Hernández ha tirado de jugadores con ficha del filial y la afición azulgrana ha recuperado la confianza en armar un grupo de futuro y con opciones de presente. Esta conjugación de los Nico, Gavi, Araujo y Abde, entre otros, se ha hecho llamar por el propio club como el 'Dream Teen'.

El conjunto azulgrana ha apostado por crear esta especie de marca con el objetivo de ilusionar a los suyos. Y, en parte, en esa ecuación también entran Pedri González y Ansu Fati, los jóvenes que tiraron del equipo el curso pasado y que por culpa de las lesiones no han podido estar en este inicio de campaña. Ya con un esquema habitual, Pedri deberá dar un paso al frente para romper la dinámica de Xavi y cambiar el once habitual del técnico catalán.

Después de un 2021 para el recuerdo, donde recibió recompensas como la llamada con España o el Golden Boy, Pedri González comenzará este 2022 con la presión de tener que dar el mismo nivel -o mejor- que el resto de jóvenes talentos que ha presentado el Barcelona en estos meses de campaña. Además de lucir una buena forma física, Pedri necesita recuperar el liderazgo del mediocampo que tuvo con Koeman.

