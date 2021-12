La Liga se pone en cuarentena tras Navidad: 91 positivos por Covid y la amenaza de aplazamientos

La sexta ola de la pandemia ha arruinado la vuelta al trabajo en La Liga tras el parón navideño. Los clubes de Primera División se ven acorralados por los aumentos de contagios de Covid por la variante Ómicron y la mayoría de ellos presentan casos positivos en su plantilla. El chorreo es incesante y empieza a poner en peligro la disputa de la jornada que arranca este 31 de diciembre.

Solo quedan tres equipos de La Liga por volver a la rutina (Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia) y lo harán este miércoles. El resto ya preparan sus próximos compromisos, pero Ómicron ha devuelto a los campos de entrenamiento ese clima tenso y de preocupación que reinaba cuando en 2020 se retomó la competición tras el confinamiento. Las medidas se incrementan por precaución.

Los clubes se blindan y con razón. Ahora mismo hay 67 positivos confirmados de futbolistas de los equipos de Primera División y la lista se amplía hasta los 94 positivos si se tienen en cuenta también los casos referidos a los cuerpos técnicos y empleados de los que han informado los clubes. Casi un centenar de contagios, aunque la cuenta se va quedando obsoleta a cada rato y todo apunta a que este miércoles llegarán más.

EQUIPO POSITIVOS (jugadores + otros) EQUIPO POSITIVOS (jugadores + otros) R. Madrid - Espanyol 5 + 2 Sevilla 0 Granada 0 Betis 6 Osasuna 2 Rayo 11 + 6 Celta 9 At. Madrid - Mallorca 4 + 3 R. Sociedad 10 Getafe 0 Barça 4 Elche 4 + 8 Valencia - Alavés 0 + 6 Villarreal 0 Cádiz 5 Athletic 4 Levante 3 + 2

El peor parado de la ola de contagios en La Liga durante el parón navideño ha sido el Rayo Vallecano. El conjunto madrileño se entrenó solo con ocho jugadores del primer equipo este martes al conocerse que su lista de positivos por Covid se había ampliado hasta 17: 11 futbolistas y seis miembros del club. Eso ha llevado a los responsables de la entidad a pedir el aplazamiento del partido que le enfrenta el próximo 2 de enero al Atlético de Madrid, pero LaLiga ha denegado la petición.

El Rayo Vallecano celebra un gol Rayo Vallecano

La patronal está bajo alerta, pero la norma es clara. Ningún partido se aplazará si ambos equipos, al menos, tienen disponibles hasta 13 jugadores para el encuentro. De esos, como mínimo tiene que haber cinco futbolistas con ficha del primer equipo. Es decir, el Rayo todavía tiene margen para poder medirse al Atleti, aunque igual llega con medio equipo del filial si la situación no mejora.

De los 17 equipos que ya se han entrenado esta semana, solo ha habido cuatro que no han informado de ningún caso de Covid: Sevilla, Villarreal, Granada y Getafe. Eso no quiere decir que no los haya, puesto que cada club se guarda el derecho a informar o no en público de sus contagios. Se les une un quinto, que es el Alavés. El club de Mendizorroza no tiene ningún futbolista contagiado, pero sí ha informado de hasta seis casos de empleados del club que han pasado las pruebas PCR y han dado positivo.

La comunicación de los clubes ante esta ola de contagios es dispar. También los hay que diferencia entre positivos de futbolistas y de empleados (como Espanyol o Mallorca) o que dan una cifra conjunta así como ha hecho el Elche, que anunciaba 12 positivos entre el primer equipo, staff técnico y filial. Las informaciones que salen desde dentro del conjunto ilicitano apuntan a que son cuatro los futbolistas contagiados.

También se están dando muchos casos en los que los contagios caen a cuentagotas. El Celta, por ejemplo, anunciaba ayer cuatro positivos más que se unían a otros cinco ya anunciados. O el Barça, que primero detectó los de Lenglet y Dani Alves y este martes los de Jordi Alba y Balde.

Una nueva realidad

Para calmar la sensación de alarmismo, hay que tener en cuenta que de aquí al fin de semana se espera que vayan llegando los casos negativos que reduzcan la lista de bajas para los partidos. Solo hay que ver el caso del Real Madrid, que la semana pasada presentaba hasta ocho casos positivos por Covid y ha ido reduciendo la lista hasta cero a la espera de que lleguen los resultados de este martes.

En la Real Sociedad, sin ir más lejos, que anunciaba diez positivos (más siete en el filial) de golpe, señalan con tranquilidad que estaban al tanto de los contagios desde el día 21 y que ya están empezando a llegar los negativos en los antígenos.

La Liga ha pasado a ser un reflejo de lo que ocurre en la sociedad ahora mismo. La lista de positivos se dispara, pero la gran mayoría presenta síntomas leves (si los presenta) y muchos tardan solo unos días en volver. Ómicron ha llegado al fútbol español y ahora toca empezar a aprender a convivir con él.

[Más información: Iago Aspas se toma con humor la oleada de casos de Covid en La Liga: "Van a jugar los niños de Brunete"]

Sigue los temas que te interesan