Samuel Umtiti, la eterna e imposible venta del Barça: un informe en su contra mientras guarda silencio

Samuel Umtiti fichó por el Fútbol Club Barcelona en 2016 bajo el cartel de un jugador de presente y futuro que podía liderar la defensa culé. Cinco años después, el único protagonismo del francés es el derivado de los rumores sobre su marcha. El conjunto catalán no cuenta con él desde hace meses y el galo, pese a su insistencia para tener una oportundiad de azulgrana, vuelve a estar en la rampa de salida. El Barça necesita vender y Umtiti no entra en los planes de Xavi Hernández.

El defensa central no ha podido disputar demasiados partidos esta temporada. En concreto, el galo únicamente ha jugado 90 minutos en lo que va de campaña. El resultado no fue el mejor y el Barça acabó empatando a dos contra Osasuna en un partido loco. Un único encuentro con Xavi Hernández y ninguno con Ronald Koeman que confirman la escasa confianza que hay en su estado de forma mientras jóvenes como Araujo o Mingueza le adelantan.

El curso pasado ya quedó constancia de que no iba a tener ningún peso en el equipo. Umtiti, entre lesiones y suplencias, solo pudo aportar en 16 partidos mientras las indirectas de Koeman se acumulaban en las salas de prensa. Él, sin embargo, confió en poder darle la vuelta a la situación y no salió pese a la llegada de un Eric García que iba a ser titular.

La llegada de Laporta podía cambiar las cosas. Ese al menos fue el sueño de Umtiti, que en una reunión privada con el máximo dirigente llegó a derrumbarse entre lágrimas por la situación que había vivido. Umtiti se había sentido solo y hasta empujado a una resolución de contrato por la fuerza que llegó a publicarse en la prensa catalana.

"Como no hablo, la gente piensa que no hago nada, que estoy en el sofá todo el día. Y he trabajado mucho", indicó en octubre en una entrevista para Mundo Deportivo. "No me siento el sexto central pero de momento lo soy, aunque para mí no. Necesito una oportunidad", detalló sobre su papel en el equipo. Nada ha cambiado y Umtiti, en enero, volverá a ser una posible moneda de cambio para los culés.

El informe de Planes

La desconfianza en el nivel de Samuel Umtiti era constante en el Barça. Sin embargo, fue a más cuando la secretaría técnica realizó un informe sobre el central francés. En él se analizaba su físico y sus cualidades de cara a determinar si debía o no seguir en el conjunto catalán. Además, estaba firmado por Ramon Planes, por entonces responsable de dicho apartado en el organigrama culé. La conclusión fue muy clara: había que buscar un recambio en el mercado.

El informe advertía de que Umtiti no era "fiable" por sus constantes problemas físicos y dudaba de que pudiera disputar encuentros de máxima exigencia. En definitiva, Samuel Umtiti, según el informe firmado por Ramon Planes, no estaba capacitado para jugar en un Fútbol Club Barcelona que aspiraba a títulos. Un análisis que dejó en una muy pala posición al galo.

Control de Dybala ante la mirada de Umtiti Reuters

Además, este informe se filtró en enero a pocos días del cierre del mercado y cuando los candidatos a presidentes del Barça no se habían puesto de acuerdo para que la junta gestora fichara a Eric García. A pesar de que no cambió nada, Umtiti quedó señalado durante toda la temporada protagonizando constantemente noticias sobre un traspaso. Su estrategia fue la del silencio y solo en contadas entrevistas detalló la presión sufrida durante toda esta etapa.

Ni Koeman ni Xavi; ni Bartomeu ni Laporta. Umtiti no ha conseguido convencer a nadie y la revolución que quieren en Can Barça le pone en la enésima ventana de traspasos con un conjunto catalán que necesita sacar ingresos de cualquier parte.

