Pep Guardiola se enciende al realizar un alegato sobre las mascarillas: "¡Nadie las usa!"

El Manchester City y Pep Guardiola han sido protagonistas este fin de semana. El equipo porque se confirma como el gran aspirante al título de la Premier League tras triunfar en el Boxing Day y el técnico por el discurso que dio el día antes al partido contra el Leicester City por el alegato que hizo en favor del uso de las mascarillas.

A Guardiola le preocupa la actitud de la población inglesa en cuanto a las mascarillas: "Vas a la calle, a los grandes centros comerciales, a los lugares para comprar regalos para la familia, nadie usa mascarilla. Los científicos, desde el principio, dicen que la mayor protección que puede tener es a través de desinfectantes de manos y mascarillas", decía.

Ve en ese rechazo a las mascarillas un serio riesgo que pueda afectar al público en los estadios ingleses: "Sinceramente, no me encantaría. No te imaginas lo diferente que es jugar con la gente. Pero los casos aumentan en todo el mundo, no solo en el Reino Unido, sino también en las burbujas del fútbol. Estas personas van a los estadios y pueden contaminar a otros porque en los estadios la gente no usa mascarillas".

Y añade: "Deberíamos empezar de nuevo, los aficionados en los partidos deberían estar vacunados, recibir un refuerzo si es lo que se decide, pero como parte de eso, desinfectante de manos, distancia social y mascarillas también. Así, los restaurantes podrían seguir abiertos, el fútbol podría seguir". Guardiola lo tiene claro y cree que, de no cumplir con esto, "vendrán más prohibiciones".

En cuando al último partido, en un gran espectáculo de fútbol ofensivo el Manchester City y el Leicester honraron al Boxing Day en un duelo plagado de goles, de ocasiones y de emoción del que salió victorioso el conjunto del español Guardiola (6-3) que resguarda con firmeza su liderato en la Premier.

Pareció un encuentro sentenciado cuando a la media hora el Manchester City ganaba por 4-0. Pero una encomiable reacción del Leicester puso en alerta al conjunto local que tuvo que recuperar la concentración e imponer el talento de sus futbolistas para no perder puntos y acentuar su dominio en el torneo.

Es el Boxing Day es un homenaje al aficionado. Así fue en el Etihad Stadium donde el espectáculo para el seguidor primó sobre todas las cosas.

Una montaña rusa

Tras el partido, Pep Guardiola volvió a hablar ante los medios y calificó el duelo como "una montaña rusa": "Con 4-2 la mentalidad de los jugadores cambió. Con 4-3 entraron las dudas. Pero hemos tenido paciencia, hemos tenido ocasiones y hemos ganado el partido", destacó Guardiola tras el choque.

"El fútbol es impredecible, todo puede pasar. Ellos han marcado tres goles", indicó el técnico español que elogió la actitud del Leicester que reaccionó a pesar de estar con el marcador en contra por 4-0.

"Pero no ha sido por nosotros, el mérito ha sido suyo. Los equipos son buenos y estas cosas pasan. Ellos pueden hacer lo que han hecho", añadió el entrenador del Manchester City. "Ha sido un partido típico del Boxing Day, con muchos goles. Ha sido entretenido para todo el mundo", concluyó.

