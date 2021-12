El 'tiquismiquis' Simeone: todas las supersticiones del Cholo, al descubierto

El 'Cholo' Simeone es un entrenador de raza. De los que no deja indiferente a nadie. Levanta a la grada del Wanda Metropolitano como nadie y es odiado por los rivales por su particular personalidad. También provoca desgaste y tal vez por esto algunos ven que está entrando en la recta final de su estancia en el Atlético de Madrid.

Ese especial carácter ahora se pone más de relieve con las declaraciones de Guilherme Siqueira. El que fuera jugador del primer equipo de fútbol rojiblanco durante los años 2014 y 2016 ha revelado las supersticiones de Simeone, en la entrevista que ha concedido para ESPN Brasil.

"Es el cuerpo técnico más supersticioso que he visto en la historia del fútbol, nunca vi nada igual. Teníamos un protocolo al salir del hotel, en el autobús y hasta el momento del partido", ha comenzado un Siqueira que decidió colgar las botas en el verano del año 2018.

"En el autobús tenía que sonar siempre la misma lista de música. También en el vestuario. Cuando regresábamos del calentamiento, Simeone siempre estaba golpeando una pelota con la mano contra el suelo y antes de hacer el círculo, él le daba el balón al capitán, el capitán hacía lo mismo y así tenía que ser, no podía cambiar... Me llevó un tiempo asimilarlo, cuando llegué solo miraba lo que podía y lo que no podía...", ha continuado desvelando.

Y no solo eso, Siqueira ha recordado una anécdota que vivió a las órdenes del 'Cholo' Simeone y todo por culpa de la música: "Había de todo en la playlist. Reggaeton, música española, latina, pero siempre era el mismo pen drive. Y ay de cualquiera que quisiera cambiar la música. Un día el sonido se paró y Simeone se quedó loco, parecía que era ya el 1-0 en contra y gritaba '¡pon la música!' Yo decía 'cálmense, somos nosotros los que salimos al campo'...".

Pese a estos pequeños detalles, que bien podría decirse que convierten al técnico argentino en un poco 'tiquismiquis', Siquiera ha reconocido que la figura de Simeone se puede elevar a la de mito en el Atlético de Madrid: "Claro que los resultados cuentan mucho para la continuidad o no del técnico, lógicamente hay una idolatría por todo lo que ha hecho, un reconocimiento. Pero claro que va temporada a temporada y si no se logran los resultados, incluso este año hubo alguna duda con el Cholo por la Champions".

"La presión siempre está, más aún cuando sube el nivel. Pero con el vínculo que tiene con el club, tratar su continuidad será algo bien pensado y no un simple 'me quiero ir' o 'tú estás fuera'. Tiene un peso dentro del club, no solo por los resultados, sino que hay una idolatría por lo que ha hecho en el Atlético", ha sentenciado sobre el tema 'Cholo' el exfutbolista.

