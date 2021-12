El fútbol actual, en peligro de extinción: "Hay que buscar un contenido sexy"

¿Está el fútbol en crisis? Puede ser una pregunta de difícil respuesta. El gigante de los deportes atraviesa un periodo convulso, en el que no se sabe a ciencia cierta cómo será el futuro. A la espera del novedoso Mundial de Catar 2022 o mientras algunos organismos buscan cambios para sus competiciones, otros ya avisan de que o el modelo actual da un giro o la extinción no es un término a descartar.

El debate ha estado sobre la mesa desde hace ya algunos años, aunque fue el anuncio de la creación de la Superliga Europea el que acabó de confirmar que ese cambio puede ser totalmente necesario. Entonces, Florentino Pérez argumentó que la entrada en juego de nuevos entretenimientos provoca que el fútbol tenga el deber de mirar hacia el futuro. Hacia la renovación.

Con la convicción de que hay que "salvar el fútbol", el presidente del Real Madrid aseguró en una de sus primeras intervenciones que "primero habría que hacer un análisis de por qué los jóvenes, de 16 a 24, ya no tienen interés en el fútbol. Hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa tanto. Tienen otras plataformas donde entretenerse y uno se tiene que adaptar".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF

Lo primero siempre es detectar el problema y aunque los clubes de la Premier League, seguidos por el Atlético de Madrid, Inter de Milán o Milan dieron un paso atrás, tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona y Juventus de Turín confían y siguen creyendo en que el cambio es posible. Ya ocurrió en la década de los 50 con la creación de la antigua Copa de Europa.

Entonces fue don Santiago Bernabéu el que fue un visionario. Pero desde aquello han pasado ya 70 años y como el mundo gira, cambia y se moderniza, el fútbol también debe hacerlo. Seguir la estela de la nueva era. Y no es el único que lo ve así. Cada vez son más las personalidades del deporte rey que alzan la voz por el cambio. Entre ellos un Andrea Agnelli que ha incidido en que "el sistema actual no está hecho para la afición moderna".

Andrea Agnelli, presidente de la Juventus Reuters

"El fútbol está en una encrucijada, hay que cambiar, hay que cambiar y ofrecer a la afición la mejor competición posible. Lo más probable es que haya demasiados partidos que no son competitivos, tanto a nivel nacional como internacional, y esto no capta el interés de la afición. No podemos dar por sentada a la afición, de hecho, tenemos que ofrecerles la mejor competición posible o corremos el riesgo de perderla", ha afirmado el mandatario de la Juventus.

Opinión de los protagonistas

El problema de esos partidos que tal vez no son tan competitivos y atractivos para el aficionado, tanto a nivel de clubes como de selecciones, también provoca un problema del que se quejan muchos profesionales: la carga de encuentros en el calendario. Toni Kroos, Dejan Lovren o Daley Blind son solo un ejemplo de ello. Aunque ha sido Gerard Piqué el que mejor ha expuesto que de seguir así van a acabar con el fútbol.

"El fútbol se puede quedar antiguo. Todo se puede quedar antiguo. El fútbol pasa a ser un producto en el que se vende todo y si la gente empieza a dejar de consumir el fútbol, a partir de ahí los ingresos empezarían a disminuir, los salarios de los futbolistas, los presupuestos de los equipos... el fútbol se acabaría apagando. O te vas adaptando o al final si no le das la vuelta... complicado", dijo en El Hormiguero.

Gerard Piqué, en El Hormiguero El Hormiguero

"No sé lo que hay que cambiar en el fútbol, pero sí es verdad que los jóvenes de ahora consumen el fútbol distinto. Yo me acuerdo que cuando tenía 11 o 12 años solo tenía fútbol en la televisión y solo la liga española. Ahora hay de todo. Todos los deportes. Está Netflix, Instagram, Tik Tok... tienes muchos contenidos. Tienes que ir buscando un contenido sexy, ir probando, porque o das con la fórmula o se acaba", avisó el futbolista del Barcelona.

Al mismo tiempo que las palabras de Gerard Piqué llegaron otras de Marcelo Bielsa. Reconoció que el "fútbol se deteriora" y que tiene serias dudas sobre el futuro a nivel profesional del deporte rey: "El calendario está tan sobrecargado que ya no se tiene en cuenta el desarrollo de la preparación. Por eso tengo serias dudas sobre el futuro del fútbol profesional, ya que se comercializa constantemente, haciendo un producto que no deja de empeorar cada vez más y más".

"La Premier League se interrumpirá diez días antes del inicio del Mundial, un torneo que es el más deseado de todo el fútbol, pero que se jugará con jugadores y equipos técnicos con la mínima posibilidad de evolución colectiva. Eso solo se traduce en un espectáculo cada vez peor. El Mundial es algo que se juega cada cuatro años, en un homenaje futbolístico al mundo. Pero empeorarlo no tiene sentido. Me entristece ver que el fútbol se deteriora", sentenció el entrenador del Leeds United.

Pep Guardiola se saluda con Marcelo Bielsa EFE

El problema del descanso, de la carga de partidos... hace que pierda atractivo el producto, con futbolistas más cansados y con menos espectáculo en los terrenos de juego. Algo que Pep Guardiola reconoció: "Con este calendario tan loco no hay tiempo para descansar". Un mensaje que también lanzaron antes que él otros importantes técnicos como Jürgen Klopp o Carlo Ancelotti.

La Superliga Europea puede ser uno de esos formatos que den solución al problema. Ya dice Piqué que hay que ir probando hasta encontrar "un contenido sexy" que no solo atrape a los aficionados actuales, sino que también atraiga las miradas de otros que todavía no tienen la vena futbolística. Hay que probar. Hay que tomar medidas. Clubes, entrenadores y jugadores piden que se haga algo diferente.

