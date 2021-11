Piqué: "Tener a Xavi como entrenador es una presión añadida para mí, no le puedo fallar"

Gerard Piqué ha visitado El Hormiguero de Pablo Motos este martes. La última vez que iba a acudir al programa de Antena 3, el jugador del Fútbol Club Barcelona lo acabó anulando y entonces mucho se habló sobre que había sido Xavi Hernández, que recién acababa de ser nombrado nuevo entrenador del equipo azulgrana, el que se lo había impedido.

Sobre ello comenzó hablando el defensa de 34 años, quien ha querido desmentir que fuese Xavi el que le prohibiese acudir al programa: "Había entrenador nuevo, que era Xavi, y decidimos posponer esta entrevista para más adelante. Él ni sabía que tenía una entrevista. Fue una decisión propia. Tenía un par de días libre por Madrid y quedamos en la entrevista, pero luego sucedió todo esto".

El futbolista, que aseguró que no le ha llegado una oferta del Paris Saint-Germain o que opina de las canciones de Shakira, puso nota a Vinicius, al que dio un "9", y afirmó que no hay "absolutamente nada" que haya para convencerle para fichar por el Real Madrid. Entre ganar el Mundial con España o la Champions con el Barça no puede elegir entre la Copa del Mundo y la primera 'Orejona' que ganó también.

Normas de Xavi Hernández

"Una cosa es lo que dice la prensa y otra lo que pasa en realidad. Xavi ha puesto normas, pero como todos los entrenadores. Específicamente lo del surf y la bici eléctrica no ha dicho nada. El club tampoco nos ha dicho nada de estas actividades. Cualquier entrenador pone normas para tener un orden y las vamos a cumplir todos como siempre ha sido en el pasado".

De ser compañero a entrenador

"No sé si es una ventaja o un inconveniente. Pero sí te pone una presión añadida. No le puedes fallar. Él sabe lo que puedes aportar al equipo. No sé la sensación que tienen Busquets, Jordi Alba, Ter Stegen o Sergi Roberto, pero yo sé que tengo que rendir porque si no tengo la sensación de que le estoy fallando".

¿Tienes el número de Florentino Pérez?

"Sí lo tengo o lo tenía. Pero hace mucho que no hablamos. Sí que hablamos por un tema personal hace mucho".

La Copa Davis en Madrid

"Se come increíble. Es verdad. En Madrid la gente va al tenis a sentarse a comer y ver el tenis por la tele. Se come increíble. Es verdad. En Madrid la gente va al tenis a sentarse a comer y ver el tenis por la tele. La comida es uno de los puntos fuertes, seguro".

Contento con la Copa Davis

"Va muy bien. Este año ha habido cambios, ha sido en tres países. En España, Italia y Austria, aunque en Austria por las restricciones nos ha jodido, pero bueno. Pero en España, a primera hora, había 5000 aficionados. Es una brutalidad. La pena es que España quedó eliminada, pero tuvimos ese partidazo de Feliciano López, con 40 años, estuvo increíble. Ahora tenemos al número 1, a Djokovic, y también a Medvedev -se traba al decir el nombre y Pablo Motos le ayuda entre risas-".

Futuro de la Copa Davis

"La Copa Davis la moveremos el año que viene. Me gusta ir con la verdad por delante. Pero siento, cuando vengo a Madrid, que el estado anímico de aquí es mejor que el de Barcelona".

Piqué y el tenis

"Le doy menos de lo que me gustaría, la verdad. Y ahora con las normas, menos -risas-. No, es verdad, le doy menos de lo que me gustaría, pero me gusta desde pequeño".

Tenistas del futuro

"Hay tres o cuatro que son una bomba. Carlos Alcaraz es buenísimo y va a tener un gran futuro. Luego están Medvedev, Thiem, el alemán que viene de ganar las ATP Finals -por Zverev-. Hay algunos otros de 17 - 18 años que son muy buenos".

El Andorra y otros proyectos

"No soy el presidente. Yo soy accionista. Tienes que tener un equipo y que las cosas marchen bien. ¿Derechos comprados? Sí, de la Copa América, la liga francesa. ¿El Mundial de globos? Sí, también tengo todos los derechos. Tenía que haberte invitado a este evento -le dice a Pablo Motos-. Fue una fumada, salió comiendo un día. Ganó Perú y el presidente de Perú le felicitó. Imagínate el nivel".

Futuros proyectos

"Hay tres o cuatro proyectos que iremos anunciando. Tenemos un equipo de eSports. Las nuevas generaciones saben más de esto, yo a veces me pierdo. Yo porque soy propietario, pero veo una partida de League of Legends, la gente lo llama LOL, y yo me pierdo. Soy un poco como Florentino (Pérez), tengo muchos equipos, pero en realidad no sabes a lo que se juega -risas-".

Madrid vs. Barcelona

"En Madrid hay mucha vida. La gente sale a la calle. Hay contenido, hay cosas que hacer... Barcelona tiene cosas maravillosas, lo tenemos absolutamente todo, tenemos playa... Pero en los últimos años nos hemos ido apagando. Hay que reactivar Barcelona. Esa llama tiene que volver a encenderse".

Culés en Madrid

"Hay mucho culé en Madrid. O al menos es que es culé por un segundo para saludarte. Pero veo mucho culé en Madrid".

Penalti ante el Villarreal

"No vi el partido del Madrid, pero me han dicho que hubo otro igual o más claro. Para finiquitar con el tema, como cambian cada año con el tema de las manos. Yo creo sinceramente que no es penalti".

Emprender

"Intentarlo es para valientes. Intentarlo es lo más difícil de todo. Muchas veces es suerte, otras veces es buena gestión, tener buenas ideas... Pero lo que hay que valorar es que se intente. En Estados Unidos se valora mucho esto. Aquí estamos esperando a que alguien fracase para darle. Puede ser que sea envidia".

Amancio Ortega

"Aquí se ve el éxito como tener mucho dinero y si tienes dinero ya es algo malo. Le pasa a Amancio Ortega y mira que no le conozco. Pero es un emprendedor y en lugar de valorar lo bueno que aporta al país, se le buscan cosas. Parece que decir esto es un mensaje de derechas, pero es de sentido común. Atrae muchas cosas. Todo lo que Zara genere, le beneficiará en alguna medida a España. Hay muchas cosas que aprender de él y creo que se buscan solo las cosas malas, porque es algo de la cultura que tenemos los españoles".

Adiós de Leo Messi

"Fue algo muy duro. Compartimos vestuario desde los 13. Yo me fui a los 17 al Manchester United, volví a los 21 y hemos estado juntos hasta los 34. Fue muy duro tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Este año las cosas no han empezado bien, en parte porque se ha ido el mejor de la historia. Pero espero que disfrute en París y que las cosas le vayan bien. Ayer ganó el Balón de Oro y con el séptimo creo que se demuestra que es el mejor de la historia. Seguro que nuestros caminos se vuelven a cruzar. Seguimos hablando, sí; es complicado cuando te vas a un sitio nuevo. Yo me fui con 17 años solo".

¿Se ve como presidente del Barça?

"Hay días que sí y hay días que no. De verdad. Hay días que digo hoy sí y otros que digo... hoy no. Tienes que tener una implicación muy grande y un amor muy grande por el club. Si algún día tomase la decisión, claro que lo tendré. Pero también hay otras cosas, es mucha responsabilidad. Por no hablar del aval, que son 150 millones. Y el sacrificio personal, que si las cosas no van bien te atacan a ti. Si lo miras fríamente piensas 'por qué te vas a meter en este jaleo'. Pero desde que nací he estado enamorado del Barça, me lo ha dado todo. Voy a intentar ayudarlo en todas las facetas y lo de presidente ya se verá".

Mensaje a la afición

"La gente cuando las cosas van mal tienden a silbar y yo creo que se debe hacer al contrario. Durante el partido no se puede silbar. Si quieres protestar, cuando acabe el partido haz lo que quieras. Pero durante el partido, si hay un jugador que lo hace mal y le silban, no le están ayudando. Ni a él ni al equipo y tampoco el club".

Retirada

"Lo he hablado con muchos compañeros que lo han dejado y te lo dicen, cuando te retiras es como el abismo. Porque prácticamente has hecho lo mismo toda tu vida y de repente llega un día y no hay esa rutina que tenías. Por muy preparado que estés... es el precipicio. Tardan tiempo en recuperar tu vida, una normalidad".

