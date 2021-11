Simeone señala al culpable del empate entre Valencia y Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid dejó escapar la victoria, en un partido en el que llegó al minuto 90 con dos goles de ventaja en el marcador. Pero apareció Hugo Duro para frustrar los planes del conjunto rojiblanco y firmar el empate entre los del 'Cholo' Simeone y el Valencia.

El técnico argentino se mostró muy dolido tras el resultado, aunque no quiso afear la actuación de sus jugadores, echándose la culpa de lo sucedido a él mismo. Así lo confesó todavía sobre el campo ante el micrófono de Movistar LaLiga.

"Muchas veces el entrenador suele acertar y esta vez falló. No me puedo quedar con los cinco minutos finales. Los errores se pagan en el fútbol y cuando uno no aprende, paga", afirmó Simeone.

El 'Cholo' no quiso señalar a nadie, después de que le preguntasen por el error de Kondogbia: "No individualizaría en ningún futbolista el empate, si hay que individualizar a alguien es al entrenador no a ningún jugador". Además, tuvo unas buenas palabras para la afición del Valencia: "El Valencia es un sitio en el que la afición está muy cercana al equipo y siempre empuja al equipo de una manera muy buena".

Rueda de prensa

Mensaje a sus jugadores

"Felicitar a mis futbolistas, un partido con personalidad, criterio, orden, después de un partido con uno menos en Liverpool. Nos pusimos 1-3 y muchas veces el entrenador suele acertar y otras fallar. Y esta vez he fallado".

¿En qué ha fallado?

"En cosas del fútbol, que se habrán visto".

¿Falta de concentración?

"Lo que tengo que decir lo diré en el vestuario. Es duro los puntos que se pierden, pero no me puedo quedar por los últimos cinco minutos finales sino con el trabajo que hicieron después del esfuerzo de Liverpool y el gran juego que hizo el equipo. Los errores se pagan en el fútbol".

