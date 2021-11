Tiroteo en el fútbol argentino: el entrenador de Ferro de General Pico es herido por bala

Una escena de terror sin precedentes se vivió durante el día de Halloween en un estadio argentino. Las imágenes más indignantes del fin de semana en el fútbol del país sudamericano se vieron en la tarde de este domingo en Mendoza, donde Huracán Las Heras y Ferro de General Pico se medían en la última jornada del campeonato Federal A, algo así como la tercera división. Los hinchas del equipo local comenzaron un tiroteo que se saldó con el entrenador visitante, Mauricio Romero, herido.

Huracán Las Heras le ganaba 3-1 a Ferro de General Pico cuando sucedieron los hechos. Los incidentes violentos entre los hinchas del equipo local terminaron con una batalla campal en las tribunas que acabó hiriendo al técnico en la axila. La herida, por suerte, no le provocó ningún daño grave y está fuera de peligro. Transcurría la mitad de la segunda parte en un encuentro en el que Ferro se jugaba una de las plazas de ascenso.

A los 33 minutos, después del tercer gol del equipo local, el árbitro Pablo Núñez detuvo el partido porque se empezaron a ver personas corriendo, así como algunos disturbios en la zona de los aficionados locales. Segundos después, se escucharon disparos que salieron desde ese sector hacia el campo de juego. De inmediato, los jugadores, árbitros y todos los que estaban en el campo de juego comenzaron a correr de manera desesperada hacia la zona de vestuarios, donde tuvieron que quedarse resguardados por un rato.

Romero explicó para TeleNoticias Argentina lo vivido. "De milagro la estoy contando. El impacto me tiró al piso e inmediatamente me toqué y me palpé para ver si la bala se me había metido en el cuerpo", concretó. Todo le pilló por sorpresa. "Se escuchaban los balazos. Una bala me llegó y tuve la fortuna de que me agarró con el brazo abierto y me pasó por la axila. Si me agarraba de otra manera podría haber sido un desastre. Lo primero que se me cruzo por la cabeza fue mi familia y mis tres hijos, fue un momento aterrador", argumentó.

Después de los incidentes, varias instituciones del fútbol de nuestro país se solidarizaron con el club, el plantel y el cuerpo técnico de Ferro de General Pico. En un comunicado, el club agradeció las muestras de apoyo y llevó tranquilidad a todos sus hinchas que el entrenador Romero y toda la delegación "están fuera de peligro".

