Tragedia en Holanda: encuentran muerto a un futbolista en su coche tras un tiroteo

El mundo del fútbol está de luto. Un nueva tragedia ha vuelto a sacudir el deporte y, en esta ocasión, en Holanda. El futbolista del Alphense Boys de Quinta División Kevin Maynard ha sido encontrado muerto en su coche.

El lateral derecho conducía su coche por la región de Langbroekdreef, cerca de Amsterdam. Según informa De Telegraaf, Kevin Maynard fue perseguido por dos hombres en una motocicleta. Al intentar escapar de los atacantes conduciendo hasta la estación de bomberos, acabó estrellado contra un edificio donde perdió la vida.

No se conoce las causas de la muerte y no aclaran si se produjo por los tiros perpetrados por estas personas o por el accidente sufrido por el jugador. Joop Gall, quien ejerció como su entrenador en Emmen, se mostró afectado.

"No tengo palabras. ¿Fue asesinado? No puedo comprender lo que sucedió. Obviamente, no sé lo que hacía Kevin fuera de la cancha, pero era un gran muchacho, muy amigable". El defensor ejerció su carrera deportiva en Bélgica y Holanda y, entre los equipos en los que ha militado se encuentran el Volendam, el Olhanense y el Royal Amberes.

