"Dembélé es mejor que Mbappé": la frase que divide al mundo del fútbol

El próximo 2 de noviembre sale a la luz el documental FC Bayern-Behind the Legend, producido por Amazon Prime Video. Parte de este ha salido a la luz y ha dejado consigo mucha polémica el avance. Y no por un jugador que forme parte del Bayern Múnich, ni en la actualidad ni en el pasado, sino por las opiniones de los futbolistas bávaros sobre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Ha sido el diario Bild el que ha publicado el avance y en este se ve cómo Serge Gnabry dice lo siguiente: "Dembélé es mejor que Mbappé". Esta frase llega dentro de una conversación que mantiene el futbolista con Thomas Müller y Joshua Kimmich, aunque todavía se desconoce el contexto de la misma.

Sí que después de decir Gnabry eso, Müller preguntó "¿a qué te refieres con mejor?". Y el primero incidió: "Si pudiera regatear como Dembélé también sería mejor". En este avance no se ve que Kimmich tome posición: "Si me preguntan, Dembélé o uno de los dos (se supone que Coman o Gnabry). Esta discusión sobre Dembélé me pone de los nervios".

El elegido

Precisamente, la semana pasada se volvió a unir los nombres de Dembélé y Mbappé. Aunque en esa ocasión por el fichaje del primero por el Barcelona. Y es que según la anterior Junta Directiva culé, el club tuvo a tiro fichar a Kylian, pero entonces la dirección deportiva decidió apostar por el 'Mosquito'.

Ousmane Dembélé

Precisamente, Josep Maria Bartomeu habló sobre ello durante una entrevista con Esport3. "Estuvo sobre la mesa su fichaje, pero los técnicos prefirieron a Dembélé porque querían un jugador que abriera el campo", señaló el que fuera presidente azulgrana.

Su regreso

Dembélé ha sido actualidad del Barça en las últimas horas. Y todo por su inminente regreso a los terrenos de juego. El internacional francés ha entrado en la recta final de su recuperación y ya entrena junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva del conjunto culé. Se espera que pueda estar disponible para el último partido antes del parón de selecciones de la próxima semana.

