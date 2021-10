Diego López: "Es muy fácil desde fuera opinar que uno ya no sirve porque tiene cierta edad"

Diego López está a punto de cumplir 40 años y lo hace como el portero indiscutible en el Espanyol. En estos momentos, es uno de los 'viejos rockeros' de La Liga, pero, además, también es el provisional Zamora de la Primera División española. Para él, la edad es solo un número y así lo ha querido dejar claro en unas recientes declaraciones desde la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El veterano portero ha señalado que si es titular en el Espanyol es porque lo merece. "Si estuviera mal, jugaría otro compañero o yo ya no estaría en el club porque no me habrían renovado", ha asegurado el guardameta este mismo miércoles. "Es muy fácil desde fuera opinar que uno ya no sirve porque tiene x edad, pero a mí me reconforta cuando después de cada partido se acerca siempre alguien del rival para darme la enhorabuena", ha continuado.

"No es fácil con la edad mantenerse en condiciones de ser titular en un equipo como el Espanyol. Mi suerte es que no me pongo fechas, metas ni objetivos a largo plazo, intento disfrutar del momento, que es lo que nos hace estar en las mejores condiciones posibles", ha afirmado el portero periquito.

Diego López se adelanta a Vinicius en el área del Espanyol REUTERS

Diego López ha sido muy sincero al explicar que "un deportista debe vivir su profesión 24 horas al día". Una filosofía que ha provocado que el ex de Real Madrid, Villarreal o Milan siga compitiendo en la élite del fútbol. "Hay que dar espacio a otras facetas, pero el fútbol es nuestra pasión y requiere una vida muy ordenada, unos hábitos muy saludables. Eso es así desde el principio, no sirve nada intentar cuidarte a partir de los 35 cuando llevas mucha tralla", ha sentenciado el cancerbero.

El Zamora

Diego López tiene un ratio de 0.89 goles encajados por partido esta temporada en La Liga: "Es anecdótico aunque sí es cierto que el rendimiento está siendo muy bueno a nivel defensivo. El equipo no concede mucho y todos trabajamos para que sea uno de nuestros pilares para conseguir puntos".

No encajar gol se ha convertido en una de las "señas de identidad" de este Espanyol: "Sí, es una de nuestras señas de identidad. Si el balance con goles a favor es positivo es indicativo que el equipo estará en la zona medio alta. Siempre ha sido así, lo teníamos muy claro el año pasado que ese trabajo es innegociable".

