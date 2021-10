Duros ataques a Neymar por confesar su situación: "Si tiene problemas, hay que ocultarlos"

Nueva crisis en el PSG tras las palabras de Neymar. El delantero brasileño, estrella del equipo galo y de su selección, confesó que no jugará más Mundiales más allá de la cita de 2022. Además, dejó entrever su intención de retirarse próximamente por no aguantar la presión que sufre cuando salta a los terrenos de juego. Declaraciones que no han gustado a rostros conocidos en París como Jerome Rothen, exjugador del conjunto galo entre 2004 y 2009.

Neymar, concretamente, reveló no saber si tiene "la capacidad mental como para seguir siendo futbolista". Rothen ha reconocido que "Neymar es un jugador fabuloso cuando está en forma", pero que 2el problema es que está en una mala etapa" donde no está seguro de que "vaya a ser capaz de hacerlo". "Le falta entisiasmo y espíritu", ha afirmado en RMC. "Si se lee entre líneas, no le importa el PSG".

Según el exjugador, las palabras de Neymar demuestra que "el amor que le tiene a Brasil para intentar ganar un Mundial". Sin embargo, Rothen ha destacado que "sus deberes", teniendo en cuenta que es "un jugador de esta categoría" y "figura emblemática de un club durante más de cuatro años [...], no puedes decir eso". Menos aún, ha recordado, cuando "has ampliado tu contrato por cinco años y has decidido dar el final de tu carrera al PSG".

Uno de los momentos más complicados de la vida de @neymarjr 😔 Aquel instante en el que pudo acabar su carrera ⚽



'Neymar, Dinastía de Reyes' 👑 Ya disponible en DAZN 🎬 pic.twitter.com/OF0qlTULXq — DAZN España (@DAZN_ES) October 12, 2021

Rothen, además, ha quitado importancia a que su vida privada pueda ser "complicada". "Cuando habla así, da la impresión de que tiene una pequeña depresión. Pero cuando te llamas Neymar, con la imagen que das, no puedes hacerlo público así. Si tratas tus problemas en privado, no hay problema. Todos estamos de acuerdo en que el hecho de que Neymar sea uno de los mejores jugadores del mundo no significa que no pueda tener problemas, pero hay que ocultarlos", ha espetado durante su intervención radiofónica.

"Cuando habla, y no es a menudo, casi siempre es para denigrar al PSG. Leonardo se enfrenta al presidente del Real -Madrid-, el clan Mbappé. Pero sobre Neymar, nunca dice nada. Normalmente, su jugador estrella debe ser ejemplar en todos los niveles. Espero que no le den su bono de ética con declaraciones como esa. Para mí, es un abuso. Habrá que hacer que asuma sus responsabilidades pronto", ha concluido en unas duras declaraciones que han tenido gran repercusión.

Neymar, respaldado

Por el contrario, Neymar también ha recibido mensajes de apoyo como el de Thiago Silva. El jugador brasileño, compañero de Neymar tanto en la selección como durante algunas temporadas en el PSG, ha mostrado su total respaldo si necesita ayuda.

Neymar no ha hablado de depresión, pero el peso de la salud mental cobra cada vez más importancia en el mundo del deporte y las palabras de Neymar parecen ir encaminadas a no soportar la presión mediática y social. El jugador, que en este documental espera mostrar su otra cara, ya ha dejado su primera 'bomba' en ese breve adelanto.

