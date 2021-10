Araujo se pierde El Clásico: el Barça no podrá contar con su mejor defensa

Malas noticias para Ronald Koeman de cara a El Clásico, el encuentro en el que se puede jugar su continuidad en el banquillo culé. Ronald Araújo, uno de los jugadores más en forma del Barcelona en este principio de temporada, ha vuelto de los compromisos internacionales con Uruguay lesionado. El futbolista fue sustituido en el choque ante Argentina por unas molestias en el muslo derecho y las primeras pruebas médicas han confirmado que sufre una lesión en los isquiotibiales.

El jugador ya está de regreso a Barcelona para iniciar su recuperación. Se espera que a su llegada se le hagan más pruebas y se confirme la gravedad de su lesión. En cualquier caso, en Can Barça ya dan por hecho que no estará ante el Valencia este fin de semana, que también se perderá el encuentro frente al Dinamo de Kiev de Champions y que no llegaría al choque del Camp Nou contra el Real Madrid. Un auténtico drama para la zaga azulgrana.

Araújo no tuvo su mejor noche en lo estrictamente deportivo, pues se le vio impreciso en sus intentos de desplazamiento en largo. Aún así, exhibió liderazgo y carácter en el centro de la zaga, en la que formó junto a Godín y Coates en un sistema de tres centrales y dos carrileros. En el minuto 73, Araújo fue sustituido exhibiendo alguna que otra molestia en la pierna derecha, aunque después se le vio con hielo en la zona afectada. Finalmente, se han confirmado los problemas físicos.

Comunicado de Sanidad de la AUF



️ Ronald Araujo lesionado, no estará disponible para enfrentar a Brasil.https://t.co/3k1DnC0GQm — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 12, 2021

Koeman sí cuenta por ahora con Piqué, Eric García, Lenglet, Mingueza, a pesar de que ha jugado más de lateral que en el eje, y Umtiti, que no ha jugado ni un solo minuto esta temporada. Este curso Araújo ha disputado nueve partidos como azulgrana, siete en la Liga y dos en Champions. En total 615 minutos en los que ha marcado un gol, contra el Granada en el Camp Nou, lo que le convierte en uno de los pilares del equipo de Koeman.

Las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol han mostrado que Ronald Araujo tiene una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho producida el pasado domingo durante el partido ante Argentina



Más info https://t.co/3Gye5matxN pic.twitter.com/8WwlRGDidz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 12, 2021

[Más información: Los fichajes del Barça para octubre: Agüero y Dembélé confirman sus regresos]

Sigue los temas que te interesan