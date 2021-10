"El Barça ha cometido errores monumentales en los últimos años"

El FC Barcelona lleva años con malos resultados y con continuos escándalos que han marcado su caída en el fútbol europeo. Esto no solo ha provocado sonados fracasos en grandes competiciones como La Liga o la Champions, sino que además ha sido objeto de críticas por parte de diferentes sectores.

La crisis que se vive en el sector azulgrana no solo repercute al ámbito puramente deportivo, sino también al institucional, con continuos cambios de presidentes, investigaciones y escándalos casi año tras año. Además, se ha producido la pérdida de activos muy importantes en los últimos cursos.

Desde la salida de Neymar, el Barça ha visto como se han terminado marchando jugadores de la talla de Luis Suárez, Messi o Griezmann. Eso, unido al final de la carrera de jugadores como Puyol, Xavi, Iniesta o la decadencia de los Piqué, Busquets, Jordi Alba y compañía, explica la situación en la que se encuentran en estos momentos.

Así lo ve una persona de fútbol y de pasado culé como Laurent Blanc, quien califica estos errores de monumentales en una conversación con la revista Panenka: "Para el fútbol francés es increíble tener en un mismo campeonato a Messi, Neymar y Mbappé. El PSG está en otro planeta, sí, pero para la liga francesa es bueno ver jornada tras jornada a estos jugadores. Si lo miro desde el lado del Barça, creo que han cometido errores monumentales. Monumentales. No solo por Messi, sino por los últimos cuatro o cinco años. Han perdido a jugadores increíbles, que un club como el Barça no se puede permitir. No puedes perder a Neymar o a Messi, porque es muy difícil que les puedas reemplazar".

Relación con el Barça

El ahora entrenador francés que pasó por las filas del PSG, estuvo a punto también de entrenar al Barça: "Hablamos dos o tres veces con Éric Abidal. Obviamente era un sueño entrenar a una institución como el Barça, pero no se dio por varios motivos. No era el momento o alguien creyó que no estaba preparado para ello. Así es la vida".

Por último, habló también de su paso por el Barça y de las situaciones tan extrañas que se produjeron en el club: "Me llamó Cruyff y me dijo: "Te he visto jugar y quiero hablar contigo. Quedamos a las dos para comer, pero no hubo comida alguna. Me fui al hotel, me duché y puse la televisión mientras me preparaba. Tenía puesto TV3 y recuerdo que interrumpieron la programación para dar la noticia del despido de Cruyff".

"No lo podía creer, pensaba que era una broma. Llamé a mi agente y me dijo "es verdad, le han despedido". Ni comí con él, ni le tuve como entrenador y eso me dolió porque para mi era uno de los grandes del fútbol. Yo tenía mucho respeto por el señor Robson, nos entendimos bien, pero siempre me quedó la espina clavada de no haber sido entrenado por Johan Cruyff. Recuerdo que me habían hablado de un chico de 19 años que jugaba en el PSV, pero no le di mucha importancia. Cuando le vi, a Ronaldo, aluciné. Era algo de otro mundo. Además teníamos a Figo, Stoichkov, Guardiola, Giovanni, Bakero...".

