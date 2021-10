En París ponen fecha al debut de Sergio Ramos con el PSG

Sergio Ramos apunta al Angers. Esta es la noticia que estaban esperando los aficionados del PSG y los fans del propio futbolista. Y es que el defensa no juega desde que abandonase el Real Madrid el pasado verano. Las lesiones han sido una constante en los últimos meses y ahora se especula con su participación en el próximo partido de los parisinos en la Ligue-1.

Antes del parón internacional de este mes de octubre, ya se comenzó a especular con que al regreso de las competiciones domésticas, Sergio Ramos tuviese algunos minutos en el partido contra el Angers. Sin embargo, Mauricio Pochettino no quiso echar las campanas al vuelo tan pronto.

"Es una evolución día a día que iremos viendo. Esperemos que esté lo antes posible, pero no podemos adelantar un tiempo, cuándo podrá estar con el grupo", dijo en rueda de prensa el técnico argentino después de que L'Équipe dijese que este viernes 15 de octubre tendría lugar el estreno de Ramos.

Sergio Ramos y Messi, en su presentación con el PSG Reuters

Pues bien, ahora es Le Parisien el que apunta a esa misma fecha. El periódico parisino es afín al PSG y suele tener una información muy certera de lo que se cuece en el Parque de los Príncipes. La convocatoria de Pochettino dependerá de cómo vuelvan los internacionales, ya que juegan el viernes, y se espera que entre los elegidos resalte el nombre de Ramos.

Además, desde el citado medio galo no solo destacan el estreno de Sergio Ramos con el Paris Saint-Germain, sino también el posible regreso de Juan Bernat a una lista de convocados del conjunto parisino. Y es que el futbolista español lleva un año lesionado del ligamento.

Alta competitiva

En todo esto entra en juego un término que en su día dijo Mourinho y que causó mucha polémica: el alta competitiva. A ello hizo referencia Pochettino, al señalar que no es lo mismo que el de Camas tuviese el alta médica a que pudiese competir de inmediato. Eso sí, hay que tener en cuenta que Marquinhos no llega a tiempo por sus compromisos con Brasil y que de estar disponible Ramos, incluso no se descarta que pueda entrar en el once titular.

