Luis Enrique: "Es una pena que cuando marcamos, llega Benzema y se inventa un gol espectacular"

España cayó derrotada en la gran final de la UEFA Nations League ante Francia. El equipo de Luis Enrique hizo un buen partido, no tan brillante como ante Italia, pero fue mejor que su rival y tuvo el control del juego en todo momento. Sin embargo, un chispazo de Benzema y una jugada polémica por Mbappé terminaron decantando el choque.

Esta derrota ha supuesto un duro golpe para un equipo que ya se quedó a las puertas de la final en la Eurocopa. De nuevo, mejores sensaciones que resultados y la espina clavada de no levantar un título desde el año 2012. Esta era la primera final desde la Copa Confederaciones perdida ante Brasil en el año 2013.

En aquella Selección era Vicente del Bosque quien marcaba la pauta y en esta lo es Luis Enrique, que atendió a los medios de comunicación tras el partido para analizar el partido de su equipo y el buen torneo realizado. A pesar de la derrota, el asturiano ha dado la cara ante las críticas y tiene motivos para sacar pecho y pensar en el futuro del conjunto nacional.

El gol de Mbappé

"Desde el banquillo se ve muy poco. Yo me mantengo en mi postura de no hablar de algo que no pueda controlar".

Gran nivel de España

"No sé el feeling que hay, yo tengo que volver a ver el partido. Hemos jugado de tú a tú a la campeona del mundo. Hemos tenido algunos problemas, pero hemos conseguido corregirlos, emparejar su defensa con nuestros delanteros y hemos hecho muchas cosas positivas. Ves la cara de los jugadores y la tristeza de los aficionados y duele, es una piedra en la mochila, pero hay que seguir".

Sergio Busquets, durante el España - Francia REUTERS

Novedades en la lista

"El jugador que viene a la Selección tiene que sentirse capaz de estar aquí y de dar lo mejor. Siempre que traemos nuevas incorporaciones todos rinden. Gavi es un ejemplo, o también Yeremy Pino. Pero igual se puede decir de Pablo Fornals cuando ha salido. No se puede estar más orgulloso de este equipo".

Nivel de Busquets

"Ha sido elegido el mejor jugador del torneo, por algo será. Es nuestro valor en el centro del campo, nuestro pilar tanto en ataque como en defensa. Todo pasa por él. No es una sorpesa, pero ha hecho un gran papel".

Momento del empate

"Es la pena de este partido. Cuando somos capaces de marcar, nos empatan. Los primeros minutos nos ha costado, han presionado muy alto, seguramente uno de sus mejores partidos defensivos. Después hemos controlado mejor y hemos crecido. Hacemos el gol y viene lo injusto, porque cuando más tocados están, en un momento interesante para volver a hacer daño, llega Benzema y se inventa un gol espectacular en un momento delicado. Después hemos estado tocados y en un saque de banda nos han superado en una presión y ha llegado la jugada del gol. La pena es no haberles metido ese miedo ni 30 segundos".

Karim Benzema marca el gol frente a España en la final de la Nations League REUTERS

Benzema y el Balón de Oro

"Creo que hay 30 candidatos y todos deben ser del nivel. Los delanteros siempre suelen estar porque hacen cosas como las que ha hecho hoy Benzema. Para nosotros es importante que estén ahí Pedri, Gerard Moreno y César Azpilicueta que es muy merecido por lo que han hecho con su club y con la Selección".

La jugada polémica

"No voy a entrar en este juego. Desde que soy entrenador, y ya van 10 años, nunca he hablado mal de los árbitros. Me centro en mi equipo y en que acepte derrotas y victorias".

Una dedicatoria especial

"Nos hubiera encantado por celebrarlo con nuestros familiares que son las personas que están en las buenas y en las malas. También con los aficionados y con el país porque siempre nos siguen, queríamos darles una alegría".

