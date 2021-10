Busquets: "Mbappé estaba en fuera de juego, el árbitro nos dice que toca en Eric y se anula"

Sergio Busquets aclaró lo que sucedió durante la revisión del gol que le dio la Nations League a Francia. "Para nosotros, desde dentro, parecía fuera de juego. Tiramos bien el fuera de juego y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro nos dice que Eric hace por jugar el balón y que ya no hay fuera de juego. A Eric no se le escapa el control, hace por cortar el balón. No tiene sentido lo que nos ha dicho el árbitro", sentenció el jugador de la Selección.

Busquets: "El árbitro dice que Eric intenta jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego. No tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque piensa que Mbappé está en posición reglamentaria"#EspañaFranciaRTVE https://t.co/G6RfH4nSTI pic.twitter.com/MsCn0FbZuy — RTVE Deportes (@deportes_rtve) October 10, 2021

