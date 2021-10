La 'polémica' celebración del Barça sobre el Balón de Oro: cuenta a Messi entre sus jugadores

El premio al Balón de Oro ya tiene a sus 30 candidatos confirmados tras una larga espera. También las jugadoras femeninas saben si pelearán o no por el galardón a mejor del mundo. Sin embargo, la atención se la ha llevado el FC Barcelona al celebrar tener siete representantes en las listas publicadas por France Football. La entidad azulgrana, tanto por redes sociales como en su web oficial, ha contado a Leo Messi como miembro del equipo.

El conjunto catalán ha destacado tener "siete candidatos culés al Balón de Oro 2021". La noticia azulgrana continúa afirmando que "optan al galardón Alexia Putellas, Sandra Paños, Lieke Martens, Irene Paredes y Jennifer Hermoso del Barça Femenino, y Pedri y Leo Messi" como representantes del equipo masculino. Es aquí, en este último nombre, donde ha surgido la polémica. Pese a la sorpresa por incluir a Messi, desde el conjunto culé recalcan que "fue azulgrana hasta el verano" y por ello le ponen entre los siete jugadores del Barça que optan al premio.

"También figura Leo Messi, futbolista del Barça hasta el pasado verano, cuando se desvinculó del Club de su vida habiendo alcanzado una avalancha de récords. De hecho, uno de los más importantes es haber ganado hasta seis Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019), más que ningún otro jugador en la historia del fútbol. Este año tendrá, pues, una nueva oportunidad para seguir agrandando su leyenda. ¿Caerá el séptimo Balón de Oro para el argentino?", detallan en el interior de la noticia.

👏 Leo Messi entre los 30 finalistas al #BallondOr. ¡Mucha suerte,Leo! pic.twitter.com/A6Q5Ac4G4U — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2021

La celebración del Barcelona no ha pasado desapercibida para los aficionados. Y más teniendo en cuenta la tensión con la que acabaron ambas partes. El entorno de Messi dejó entrever que no se había hecho lo suficiente para renovar al argentino, mientras que en el Barcelona son cada vez más las voces que apuntan a un escaso esfuerzo económico del atacante para mantenerse pese a la crisis.

Sin ir más lejos, en las últimas horas ha sido Joan Laporta el que ha asegurado públicamente que esperaba que Leo Messi pudiera jugar gratis para que su inscripción fuera viable. "Tuve la esperanza que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso", ha afirmado el presidente del FC Barcelona.

Messi, por su parte, rompió recientemente su silencio para destacar que su fichaje por el PSG había sido un acierto. "No me equivoqué en ir al PSG", ha afirmado en el adelanto de la entrevista que ha realizado en Francia. Unas declaraciones que mantienen la incógnita de quién fue el culpable de que no continuara en el Barcelona y que se suman a las palabras de LaLiga donde han explicado que su marcha no fue únicamente por razones económicas como se ha dado a entender desde la entidad catalana.

