Real Madrid y PSG, pendientes de Pogba: el cambio de decisión que marca su futuro

A pesar de que se acaba de cerrar el mercado de fichajes, ya hay muchos nombres que suenan con fuerza para ser protagonistas en un futuro más o menos cercano. Algunos de ellos incluso antes de que llegue la próxima ventana estival de movimientos. Si el de 2021 ha sido un verano espectacular con salidas como la de Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Sergio Ramos, el de 2022 no promete ser menos.

Los nombres que están en la cabeza de todos en estos momentos son los de Kylian Mbappé o Erling Haaland, los jugadores llamados a marcar el fútbol mundial durante los próximos años. Sin embargo, hay más grandes estrellas que parecían decididas a entrar en la rueda del mercado.

Una de ellas era Paul Pogba, que podía verse afectado por los movimientos de alguna de las dos grandes estrellas y que ahora tiene casi decidido dar un giro de 180 grados a su planteamiento inicial. El centrocampista francés termina contrato este curso con el Manchester United y su primera idea era abandonar el conjunto inglés.

Paul Pogba, en un partido del Manchester United en la temporada 2021/2022 Reuters

Con grandes clubes sonando para acometer su fichaje como eran el caso del PSG o del Real Madrid, Pogba parece haber tomado una decisión que es, cuanto menos, muy sorprendente. Ahora sus planes apuntan directamente a su continuidad en la Premier League, algo que pocos esperaban.

Y es que Pogba parece tener decidido no querer cambiar ni de ciudad y ni siquiera de estadio, por lo que su renovación con los de Old Trafford está más cerca que nunca. Así lo asegura L'Équipe, que no duda en afirmar que Pogba se convertirá en uno de los jugaodres mejor pagados en la liga inglesa.

Paul Pogba se queda

El PSG le tenía en su agenda de fichajes para reforzar al equipo, especialmente si se producía la salida de Mbappé. Sería la llegada de otro jugador de talla mundial para reforzar una plantilla única, así como el fichaje de otro gran ídolo francés tras la partida de Kylian. Pero parece que esta opción se aleja.

Pogba también había sido vinculado con el Real Madrid, club en el que siempre ha deseado jugar y por el que estuvo cerca de firmar durante la primera estancia de Zinedine Zidane como entrenador de la entidad blanca. Sin embargo, esa posibilidad nunca se llegó a concretar.

Paul Pogba y Cristiano Ronaldo, durante un partido del Manchester City REUTERS

Ahora, muchos apuntaban a que Pogba podía ser la llave que abriera el cofre de Haaland, ya que los dos futbolistas comparten agente, Mino Raiola, quien podría poner como consecuencia para fichar a Haaland, mover a su otro gran activo. El fichaje de Camavinga en la recta final del mercado tampoco ayudó a que Pogba entrara en la lista de futuribles.

Finalmente, Pogba está muy cerca de no formar parte de ninguno de estos equipos y sí de continuar en el Manchester United. La llegada de jugadores como Cristiano Ronaldo han provocado que Pogba vea ahora en el equipo de Old Trafford la intención de ser un grande que compita por todo y por eso se plantea quedarse. Además, las diferentes informaciones aseguran que le estarían preparando una oferta alrededor de los 20 millones de euros fijos por temporada, lo que le situaría como uno de los mejor pagados del mundo. De esta forma, Paul apunta cada vez más a continuar como red devil.

