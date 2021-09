Pogba se aleja de su sueño del Real Madrid: Raiola habla sobre su futuro y el club al que podría ir

Ha empezado el juego de Mino Raiola para el verano de 2022. Sabe que es su mercado de traspasos y lo va a exprimir al máximo. Paul Pogba finaliza su vínculo con el Manchester United el próximo 30 de junio de 2022, y aún no ha conversado con el club para ampliarlo. Esto hace ver que el francés no quiere continuar en el equipo de Old Trafford y son varios los equipos de Europa que están pendientes de su situación, como el Real Madrid.

Pero el representante parece alejarlo. Sus declaraciones de este viernes en la RAI lo dejan entrever. "El contrato de Pogba vence el próximo año. Hablaremos con Manchester y veremos. Turín ciertamente se ha quedado en su corazón y se preocupa mucho por estas cosas. Existe la posibilidad de que vuelva a la Juventus, pero también depende de la Juve", sentenció el agente de futbolistas que no descarta un retorno de su cliente a la escuadra 'bianconera' en 2022.

Raiola brindó enteros al escenario en que volviera a vestir los colores de la 'Vecchia Signora'. Esto ya sucedió entre 2012 y 2016 y, de hecho, supuso la mejor etapa, hasta ahora, de la carrera del francés. Pogba hizo 124 apariciones en cuatro años con la Juventus, lo que los ayudó a ganar cuatro títulos consecutivos de la Serie A, así como dos Copas Italia y dos Supercopas Italianas.

De momento, en el United no están muy preocupados con esto. Su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer se mostró tranquilo y confía en que la llegada de Cristiano Ronaldo pueda convencer al francés. "Depende de nosotros obtener resultados y demostrarnos a nosotros mismos que podemos ganar trofeos. Creo que todos los que firman por el Manchester United quieren ganar trofeos y ser parte de un Manchester United ganador. Es la sensación más mágica del mundo ser parte de un equipo ganador del Manchester United", esgrimió.

El centrocampista francés ya ha sido relacionado en muchas ocasiones con la entidad merengue, pero en 2022 acaba contrato con el Manchester United y aspira a convertirse en un fichaje de lujo para el conjunto del Santiago Bernabéu. Como Alaba, el equipo blanco incorporaría a un perfil con experiencia en la élite y a coste cero. Las últimas temporadas se barajó su renovación, pero las distancias con el club inglés parecen insalvables y su estancia en el club está cerca de acabar.

El Real Madrid es uno de los clubes presentes en la carrera por Pogba. El centrocampista siempre ha tenido predisposición por jugar de blanco y ya en la etapa de Zidane en el banquillo se habló de su posible incorporación al club merengue. De hecho, el propio Paul lanzó un guiño evidente a la entidad blanca que tensionó su estancia en el Manchester United: "Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día". Las cartas están encima de la mesa y, mientras siga sin renovar, la posibilidad de que acabe defendiendo los colores madridistas en el Santiago Bernabéu seguirá existiendo.

