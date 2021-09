Aviso de Ancelotti a Hazard tras no jugar en Champions: quiere más trabajo defensivo

El Real Madrid de Carlo Ancelotti sigue dejando detalles con el paso de los días. Ya lleva más de un mes mostrando sus detalles y había una idea sobre la que estaba edificando su crítica para que el equipo siguiera mejorando: el esfuerzo defensivo. Después de destacarlo en varias ruedas de prensa, esto ya se ha transformado en algunas decisiones. Eden Hazard volvió de Milán sin jugar un solo minuto en un claro mensaje del técnico italiano al belga.

"Hay que trabajar en el aspecto defensivo. Nos faltan Alaba y Mendy, pero tenemos que ayudarnos más cuando no tenemos el balón. Hay que arreglar las cosas sin balón para evitar problemas en los próximos partidos", esgrimía tras el partido frente al Celta. Es un mensaje que ya había lanzado en el pasado. La idea del sacrificio defensivo de todos los jugadores es muy importante para el italiano para que los merengues no sufran tanto cuando defienden. En varios instantes del partido se notó la falta de intensidad de Hazard, como en el segundo tanto vigués.

Si en el estreno del Santiago Bernabéu los blancos tuvieron que remontar, ante el Inter también sufrieron sin Eden Hazard. Para este partido, Ancelotti optó por Lucas Vázquez. El gallego venía jugando últimamente como lateral y confiaba en que el equipo estaría más protegido. Le costó al equipo que fuera así, pero el italiano vio una imagen más similar a lo que quiere: "Courtois nos salvó en la primera parte. Hizo dos o tres paradas de gran nivel. No lo hemos hecho mal defensivamente. Hemos perdido algunas segundas oportunidades, pero creo que hemos estado concentrados en el choque".

No es que lo de Hazard fuera un ataque, ya que explicó su suplencia y que no jugase ni un solo minuto. "A Hazard lo he pensado meter cuando el Inter estaba muy cerrado, pero prefería a Vinicius y a Rodrygo para atacar por fuera", argumentó el italiano. Eden apunta a la titularidad para el partido de este fin de semana en Mestalla, pero no cabe duda de que Ancelotti le pide a Hazard más esfuerzo del que ha demostrado hasta ahora.

Su comienzo

En estos primeros compases del nuevo curso, el internacional belga todavía no ha podido ver puerta. Aunque sí ha dado una asistencia. Hazard va cogiendo confianza. Y para ello trabaja de la mano del staff técnico del Real Madrid. Con la selección de Bélgica ya demostró que puede ser importante y eso pasa por olvidar sus problemas en el tobillo y dar un necesario paso adelante. Las sensaciones son positivas a pesar de estos registros. Parece haber recuperado una velocidad que hacía tiempo que no se le veía.

Ancelotti lo ha recalcado en el pasado: "Está bien. Ha tenido buenos partidos con Bélgica. Está volviendo a ser el que todos conocemos. Estoy seguro de que va a volver a su mejor nivel y a hacer sus mejores partidos". Que a Hazard le vaya bien es necesario para que al Real Madrid también le vaya bien. Ha tenido minutos en todos los encuentros con la excepción de Milán, pero también fue suplente ante el Betis, la otra vez que el Real Madrid no encajó.

Compromiso

La realidad es que Eden Hazard ha renovado su compromiso con el Real Madrid. "No es verdad que no esté contento en Madrid. Estoy muy contento en el club. Ya sabes, un futbolista feliz es un futbolista que juega y marca. No he jugado mucho ni tampoco he marcado. Pero eso no influye en el afecto que tengo por el club. También me gusta la vida que llevo allí", sentenció el belga durante el parón de selecciones. Ahora, su nombre está asociado a una grandeza que hace que se le tenga que pedir más. Ancelotti ya se lo ha dejado claro y su rendimiento en los próximos partidos será vital para comprobar el estado de esta relación.

