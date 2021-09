Plan Hazard: un fijo en el Real Madrid a falta del gol

Eden Hazard quiere dejar atrás el fantasma de las lesiones y poder quitarse esa 'espinita' de no haber podido todavía mostrar su mejor versión en el Real Madrid. En ese camino va. Por el momento, el conjunto blanco ha jugado cuatro partidos en lo que va de temporada 2021/2022 y en todos ellos el '7' ha tenido minutos.

También se le espera en el primer once titular del Real Madrid en la Champions League, debut que tendrá lugar este miércoles frente al Inter de Milán, y tal vez entonces se vea al fin al Hazard goleador. En estos primeros compases del nuevo curso, el internacional belga todavía no ha podido ver puerta.

Aunque sí ha dado una asistencia. Hazard va cogiendo confianza. Y para ello trabaja de la mano del staff técnico del Real Madrid. Con la selección de Bélgica ya demostró que puede ser importante y eso pasa por olvidar sus problemas en el tobillo y dar un necesario paso adelante.

Confianza

Carlo Ancelotti ya se ha referido al nuevo Eden Hazard para esta campaña 2021/2022: "Está bien. Ha tenido buenos partidos con Bélgica. Está volviendo a ser el que todos conocemos. Estoy seguro de que va a volver a su mejor nivel y a hacer sus mejores partidos".

En el Real Madrid hay confianza en esto. Y Ancelotti no duda a la hora de darle minutos. Fue titular en el primer partido de la temporada frente al Alavés y repitió en el once inicial contra Levante y Celta de Vigo. Tan solo fue suplente ante el Betis, precisamente justo antes del parón internacional.

Eden Hazard, durante el partido frente al Celta de Vigo REUTERS

Frente al Betis estuvo sobre el campo durante 12 minutos, mientras que en los otros dos rondó la hora de partido dentro del terreno de juego. Eso sí, no deja de llamar la atención que no haya jugado más que 66 minutos con el Real Madrid en un mismo encuentro esta temporada.

El objetivo es que Hazard recupere confianza. En especial para encarar a sus rivales y proteger su tobillo. Ha sido habitual ver a rivales del conjunto merengue entrar fuerte a esta zona del cuerpo de Eden y después de lo sufrido, es habitual que un futbolista tenga una especie de respeto ante la posibilidad de volver a caer lesionado.

Felicidad

Eden Hazard está bien, tranquilo... y eso se nota. Durante el parón, el jugador ya dijo que todavía no estaba al cien por cien satisfecho porque todavía le falta el gol: "No es verdad que no esté contento en el Real Madrid. Estoy muy contento en el club. Ya sabes, un futbolista feliz es un futbolista que juega y marca. No he jugado mucho ni tampoco he marcado. Pero eso no influye en el afecto que tengo por el club. Soy feliz en Madrid, me gusta la vida que llevo allí".

"Un futbolista feliz es uno que juega. Es más fácil ser feliz cuando marcas goles. Pueden pensar lo que quieran, pero yo soy feliz allí. Sé que puedo hacer cosas buenas en el Madrid, eso es todo", dijo el '7' del Real Madrid. Hazard está bien, pero tiene entre ceja y ceja el gol. Minutos tiene e irá ganando más. Darle importancia y confianza es el plan a seguir para que vaya sintiéndose cada vez mejor. De ahí a llegar a su mejor versión y al gol.

