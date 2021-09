La otra gran obra del Real Madrid: apuesta por el talento joven para reconstruir el equipo

Vinicius, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes... Entre los cuatro no llegan a 21 años de media, pero durante las últimas semana solo se habla de ellos en el entorno del Real Madrid. No es para menos y es que los más jóvenes del equipo blanco están tirando la puerta abajo en este inicio de la segunda etapa de Carlo Ancelotti en el banquillo.

Los 'niños' piden paso. Entra dentro de la hoja de ruta que se marca siempre el Real Madrid con estos fichajes tan jóvenes que viene realizando durante años. La anterior generación (Benzema, Varane, Casemiro, Isco o Carvajal -recomprado-) fue protagonista en la era de las cuatro Champions League en cinco años y la nueva (los Vinicius y compañía) ya reclama su sitio.

Es el ciclo de la vida en el fútbol y el Real Madrid, en un ambiente en el que los precios se disparaban y los jeques jugaban al 'fantasy', supo dar un giro de 180 grados al mercado de fichajes. Empezó en 2009 con el regreso de Florentino Pérez, pero pasaron unos años hasta que se hizo todavía más evidente que la estrategia pasaba por apostar por el talento joven y trabajar con él para que la reventara de blanco.

No es un asunto nuevo. Se lleva mucho tiempo analizando el plan de mercado del Real Madrid, que ha sido imitado por otros, y tampoco se ha salvado de las críticas. Los más impacientes seguían reclamando galácticos cuando los Coutinho y los Dembélé de turno superaban de largo los 100 millones de euros y el PSG y el City reventaban la banca verano sí verano también.

El Madrid, a lo suyo, siguió fichando jóvenes entre algún fichaje más caro (como Bale o James) y oportunidades de mercado que se presentaban (véase los Kroos o Courtois). El último en llegar ha sido Camavinga, que a sus 18 años se ha incorporado al equipo blanco a cambio de 31 millones y ha ilusionado con apenas media hora de juego. Antes que él y hasta Benzema (leyenda ahora, pero que fichó con 21 años) fueron otros 24. Da para formar una plantilla completa.

25 sub21 desde 2009

Reclutar a esos 25 jugadores, que en su momento eran perlas que no superaban los 21 años, tampoco ha sido precisamente barato. En total, lo invertido son 515,2 millones de euros en ellos. Eso sí, la cuenta se habría disparado si en vez de ficharles siendo tan jóvenes se hubiera hecho con ellos ya consagrados.

Casos como Varane (11 millones), Casemiro (6), Carvajal (6,5), Asensio (3,9) o Valverde (5) están fuera de debate. Más caros fueron Benzema (35), Isco (30) o, más recientemente, el grupo de brasileños: Militao (50), Vinicius (45), Rodrygo (45) y Reinier (30). Ninguno puede ser catalogado de fracaso, tampoco Kovacic, que costó 38 millones y sin ofrecer un gran rendimiento se fue dejando 45 en la hucha.

El caso que más recelo levanta es el más caro de todos, Jovic (63 millones), que sigue sin dar razones para verle triunfar de blanco o, al menos, pensar que el club recuperará lo invertido. Obviamente, en esto de apostar por jugadores todavía por hacer siempre se toman riesgos.

TEMPORADAS FICHAJES TEMPORADAS FICHAJES 2009/2010 Benzema (21 años / 35 millones) 2015/2016 Kovacic (21 / 38M) Vallejo (18 / 5M) Asensio (19 / 3,9M) 2010/2011 Özil (21 / 18M) Canales (19 / 6M) 2016/2017 Valverde (18 / 5M) S. Díaz (18 / 5M) 2011/2012 Varane (18 / 11M) 2017/2018 Theo (19 / 24M) Ceballos (20 / 16,5M) 2012/2013 Casemiro (20 / 6M) 2018/2019 Vinicius (18 / 45M) Brahim (19 / 17M) Lunin (19 / 8,5M) 2013/2014 Isco (21 / 30M) Carvajal (21 / 6,5M) 2019/2020 Jovic (21 / 63M) Militao (21 / 50M) Rodrygo (18 / 45M) Reinier (18 / 30M) Kubo (18 / Libre) 2014/2015 Odegaard (17 / 2,8M) L. Silva (21 / 13M) 2021/2022 Camavinga (18 / 31M)

Valor de 514 millones

Probablemente, los 515 millones gastados ya estarían rentabilizados con los éxitos europeos de hace unos años. Sin embargo, para comprobar que esta estrategia de mercado del Real Madrid ha sido y es un éxito solo hay que hacer números.

De los 25 a los que se hace mención, todavía hay 17 que están en el primer equipo o siguen perteneciendo al club, pero están cedidos. El valor de estos es casi idéntico al dinero gastado si se vuelve a contar a los que ya no están: Benzema (valor actual de 25 millones), Casemiro (70), Isco (18), Carvajal (30), Vallejo (5), Asensio (35), Valverde (65), Ceballos (27), Vinicius (40), Brahim (15), Lunin (3), Jovic (20), Militao (40), Rodrygo (35), Reinier (16), Kubo (15) y Camavinga (55). Ya solo vendiéndolos por su valor según Transfermarkt -en caso de venta muchos subirían su precio- se recuperarían 514 millones.

126 millones en ventas

De la lista de los que todavía están los hay que ya han triunfado e incluso son leyendas del club, otros que están en el camino de hacerlo y unos cuantos que lo tienen más difícil, pero tendrán su oportunidad. Los hay que ya se han marchado, ya sea por haber cumplido un ciclo de blanco o por no haber cuajado aquí. Lo que está claro es que se han ido dejando un dinero que hay que tener en cuenta para valorar la estrategia de mercado del Real Madrid.

Los que se han ido son Özil (fichado por 18 millones, en 2010, y vendido por 47, en 2013), Canales (6, en 2010, y 9.5, en 2012), Varane (11, en 2011, y 40, en 2021), Odegaard (2.8, en 2015, y 39, en 2021), Lucas Silva (21, en 2015, y 650mil, en 2019), Kovacic (38, en 2015, y 45, en 2019), Sergio Díaz (5, en 2016, y se fue gratis en 2021) y Theo Hernández (24, en 2017, y 21.5, en 2019). En total, 203 millones ingresados por ocho jugadores que costaron 126 'kilos'.

Los números juegan a favor del Real Madrid, casi tanto los resultados. El 2021 puede ser el año en el que la nueva generación termine de dar el salto y forme otro bloque ganador como en el que estuvieron muchos de los que todavía son sus compañeros. El cambio generacional está en curso y de forma natural gracias a un plan que sigue dando sus frutos doce años después.

