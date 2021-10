El gol de Luis Enrique con España: una decisión arriesgada que pone fin a la crisis de la Selección

Un estadio con miles de aficionados. Una Italia campeona de Europa y con un récord mundial de partidos sin perder. Una España envuelta en dudas por la polémica convocatoria de Luis Enrique. Y, por delante, un partido de 90 minutos para alcanzar la final de la UEFA Nations League. Los de Mancini partían como favoritos, pero una vez el balón echó a rodar fue la Selección la que se adueñó del duelo hasta firmar uno de los mejores encuentros con el asturiano en el banquillo. Su apuesta, pese a todo, salió bien.

Los de Luis Enrique no tardaron en implantar sus mecanismos de juego en el tapete de San Siro. La presión italiana no impedía que la Selección moviera el balón con velocidad. Y, cuando tocaba sufrir, aparecía en el momento oportuno Unai Simón para realizar una estirada determinante en el sino de las semifinales. Por arriba abría espacios Gavi, por el lateral cumplía Marcos Alonso y en punta de ataque se gustaban Oyarzabal y Ferran Torres. 45 minutos iniciales, 0-2 y Bonucci en la calle por doble amarilla. Todo marchaba a la perfección con una España que se gustaba.

Lejos de imágenes más descafeinadas de otras ocasiones, donde la posesión se convertía más en un castigo que en un arma, la Selección estaba encontrando su mejor versión. Velocidad cuando era necesario. Calma cuando Italia empezaba a soñar con que el reloj se ralentizara. España tuvo la sentencia para el 0-3 y acabó sufriendo con el 1-2. Sin embargo, con un puesto en la final asegurado y con la seguridad de haber dejado muy buenas sensaciones tras apenas un entrenamiento y medio.

La figura de Luis Enrique, puesta en duda en los últimos meses por los constantes altibajos de la Absoluta, volvía a salir a flote. Por delante tiene el reto de acabar con la tormenta que le viene persiguiendo -tanto por resultados como por actitud frente a los medios- este 2021. Por el momento, la Selección vuelve a una final por un título ocho años después de su participación en la Copa Confederaciones de 2013 que supuso la desintegración de la generación de oro (2008-2012).

Las apuestas del técnico, algunas de ellas muy arriesgadas e incluso indefendibles con las estadísticas sobre la mesa, han acabado dando resultados. La Eurocopa concluyó con cierto optismismo. La crisis y las dudas resurgieron en la fase de grupos de clasificación para el Mundial. Sin embargo, la UEFA Nations League y el que puede ser el primer título de la 'era Luis Enrique' han llegado de la mano del seleccionador.

Nueva generación

El principal problema de España tras los éxitos entre 2008 y 2012 estaba en impulsar una nueva generación. Un grupo fijo que pudiera iniciar una nueva etapa dorada. Luis Enrique siempre apostó por modificar convocatorias y acabar con los jugadores intocables. Eso sí, lo hizo dando hueco a jugadores con opciones de adaptarse a su esquema y con constantes cambios que impedían afianzar el núcleo duro de la Selección.

La convocatoria para al Eurocopa, cabe recordar, ya fue muy polémica por la ausencia de Sergio Ramos y de cualquier jugador del Real Madrid. Para la Nations League se repitió el escenario. Pero, además, en esta ocasión mantuvo a un Eric García muy criticado por sus errores en el Barcelona y a un Gavi que no ha disputado ni 400 minutos en lo que va de La Liga. El joven, de 17 años, se coló contra todo pronóstico en la convocatoria para la Final Four de la UEFA Nations League.

Luis Enrique fue el único responsable de su llamada. Y, pese a las dudas que había por llamar a un jugador talentoso, pero sin ningún recorrido en la élite, el seleccionador siguió adelante con su plan y le premió con la titularidad ante Italia. Gavi cumplió y Luis Enrique, ante los medios, mostró orgulloso su victoria particular: "Como ya lo he visto muchas veces en categorías inferiores y en el Barça, ya sabía lo que nos iba a aportar [...]. Lo importante no es el debut, que sí, sino que puede ser el futuro de la Selección y ya podemos vaticinar que es el presente".

Gavi fue el más polémico, pero no el único joven. Luis Enrique también dio cabida a Yeremy Pino, jugador de 18 años del Villarreal, y a un Bryan Gil que en verano se llevó varios titulares por su fichaje por el Tottenham de la Premier League. Los tres estuvieron en el césped de San Siro. Los tres colaboraron, con buena nota, a pasar a la gran final de la UEFA Nations League.

La noche perfecta de Luis Enrique, además, culminó con ese festival ofensivo que dejó la estadística de España con un 75% de la posesión, 13 disparos y 4 de ellos a portería. Pese a no llevar a ningún delantero centro puro, pues su defendido Morata fue baja por lesión, el seleccionador encontró en Ferran Torres y Mikel Oyarzabal la dupla perfecta para la punta de ataque. Y, de nuevo, orgullo ante la prensa: "Tengo muchos '9', no solo Ferran. Nosotros llegamos al gol no solo con un jugador".

La sequía de España

El pase a la final de la UEFA Nations League no supone solo competir por un título, sino que puede servir como el inicio de una etapa en la que el fútbol nacional vuelva a cobrar relevancia internacional. Los años de éxitos marcados por la Eurocopa del 2008, el Mundial del 2010 y de nuevo la Eurocopa de 2012 habían quedado en el olvido. Esa Copa Confederaciones, última final de la Selección, enterró una historia de goles y celebraciones en todo el país.

Tras ello, llegaron los fracasos en el Mundial de 2014 (eliminados en la fase de grupos), de la Eurocopa 2016 (derrota en octavos ante Italia) y el Mundial de 2018 (eliminados en octavos ante Rusia). La Eurocopa de 2020, aplazada al 2021 por la Covid-19, recuperó de forma paulatina la ilusión. Ni las convocatorias de Luis Enrique, ni los partidos con falta de chispa ofensiva hicieron que el análisis generalizado de llegar a semifinales fuera de triunfo para España.

El reencuentro con Italia en la UEFA Nations League, por el momento, ha devuelto una final a la Selección. El próximo domingo se comprobará si la 'era Luis Enrique' ya ha comenzado o si aún hay que esperar a que el equipo nacional siga ganando experiencia.

