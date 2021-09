La tragicomedia de Wayne Rooney en el Derby County: tuvo que hacerse pasar por médico

Wayne Rooney ha destapado una nueva caja de los truenos. El Derby County ha perdido doce puntos en la Championship, la Segunda División del fútbol inglés, después de que el club se encontrase una posición de administración concursal por la gestión de su ya expropietario Mel Morris.

Sobre él ha hablado, precisamente, el que fuera goleador del Manchester United y la selección de Inglaterra. "No fue lo suficientemente sincero y no se hizo con la suficiente honestidad. ¿Pero una conversación cara a cara? Todavía no he tenido eso. Traté de llamarlo, pero no respondió", ha asegurado Rooney.

Pero es que, además, el exfutbolista ha señalado una anécdota que protagonizó y que tiene que ver con que Morris no le cogiese el teléfono. Rooney se las ingenió para que esta vez sí el exdueño del Derby County levantase el aparato: "De hecho, lo llamé una vez desde el teléfono del médico y respondió. Responde las llamadas del médico del club, pero no las del entrenador".

Wayne Rooney, con la camiseta del Derby County REUTERS

Este verano, Wayne Rooney se encontró con que apenas contaba con fichas de jugadores profesionales. Una vez más salió a relucir su ingenio y así fue completando el plantel con futbolistas interesantes y libres que tuviesen cabida en su proyecto. Todo esto hizo que la gota colmara el vaso para su decepción ante Mel Morris.

Comprometido con el club

Fue el pasado miércoles cuando la asesoría Quantuma cogió las riendas de los rams. También se produjo así algo pocas veces visto, el equipo inglés se colocó como último de la clasificación de la Championship... ¡con -2 puntos! Algo ante lo que el exdiablo rojo se ha resignado.

"Si ahí es donde estamos, entonces estoy comprometido con este club de fútbol. Estoy listo para pelear. Crecí en una finca municipal en Liverpool y sé lo difícil que puede ser la vida", ha asegurado el entrenador del Derby County, que ha demostrado ese compromiso poniendo dinero de su propio bolsillo: "Ha sido así desde hace un tiempo, necesitábamos equipaciones para nuestras sesiones de entrenamiento, así que lo conseguí porque me lo tomo en serio y quiero lo mejor para mis jugadores".

