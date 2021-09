El círculo de Laporta ya avisa a Koeman... y manda un recado a Piqué

El ambiente en el Barça es de tensión. El despido de Ronald Koeman ronda la cabeza de Joan Laporta y sobrevuela el entorno azulgrana. Cada gesto es crucial y por eso escuchar al círculo cercano del presidente culé es importante. El último en hablar ha sido Enric Masip, asesor de Laporta, que no se ha mordido la lengua a la hora de hablar del técnico neerlandés.

Masip fue entrevistado en Esport3, en el programa Onze. Allí explicó un tuit reciente en el que respondió a Koeman cuando dijo "gracias a mí, este club tiene futuro", en referencia al Barça: "Koeman hizo unas declaraciones que para mí, que he sido deportista, el entrenador nunca puede decir que el presidente no puede hablar, porque el presidente es el presidente. Esa es mi opinión. El día siguiente bajamos al campo y le dimos un abrazo a Ronald", señala ahora.

El adjunto del presidente no se moja con el futuro de Koeman: "Ahora mismo estamos en una dinámica que no es la más positiva. Lo que se tiene que intentar es siempre cambiar dinámica. Es un tema de confianza y de cambiar dinámicas. Si el entrenador está en su lugar se considera que se le da la confianza para que continúe", dijo sobre los rumores que apuntan a que el entrenador está sentenciado.

Koeman, en el banquillo del Barça EFE

Masip habló, precisamente, de esas supuestas dudas de Laporta con Koeman y quiso calmar el asunto: "En la campaña ya se dijo que todo dependería de los resultados y también del juego. Cuando ves que las cosas no funcionan, es normal dudar. Hay preocupación por los resultados, claro".

"Esto es lo que hay"

Durante la entrevista, Masip se refirió también a otras palabras de Koeman que llegaron acompañadas de un un discurso similar de Gerard Piqué. Se trata del "esto es lo que hay" que dijeron entrenador y central tras la derrota contra el Bayern Múnich: "Cuando se dice eso no se pude pensar que no hay más. Quien defiende la camiseta del Barça tiene que dejarse la vida en el campo. Y cuando la gente ve que es así, te apoyan, no te silban. El Barça nunca sale pensando que perderá el partido", dice.

Por último, Masip habla de la relación actual entre Laporta y Koeman: "La relación entre Laporta y Koeman es cordial, buena, pero a veces los entornos convierten lo positivo en negativo. Laporta dijo que se planteaba su renovación y algunos lo vieron negativo. No le ha faltado al respeto, pero tiene liderazgo y quiere unas líneas que se cumplan".

