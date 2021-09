Un candidato al banquillo del Barça carga contra Koeman: "Sabemos su perfil"

La situación de Ronald Koeman sigue complicándose. El técnico catalán vuelve a estar en duda y son varias las críticas que está recibiendo por su gestión del equipo. La última viene de García Pimienta, quien fuera entrenador del Barça B la temporada pasada y que sonó para sustituir al técnico holandés en los momentos más tensos. Según el técnico de La Masía, el perfil de Koeman ya se conocía.

García Pimienta, que fue cesado por Joan Laporta al llegar a la presidencia, ha subrayado que "aunque no sea de forma muy activa", el jugador tiene que tener "claro cuál es la propuesta" de fútbol a aplicar sobre el terreno de juego. "Lo que pase en el campo lo tienes que tener preparado de antes", ha asegurado en la Cadena Ser, dando a entender la falta de claridad de Koeman a la hora de organizar al equipo.

El extécnico del filial azulgrana ha espetado que el conjunto catalán tiene "un perfil de jugadores y de club" muy concreto. "O jugamos bien, o es muy difícil ganar". Un estilo contrario al de Ronald Koeman, a quien vincula una idea de fútbol mucho más sencilla. "Ya sabes qué perfil es Koeman. Tiene su idea de fútbol, quiere ganar los partidos y lo hace de la mejor manera que él cree posible".

🔛⚽️ L'ADN BARÇA



"Tenim un perfil de jugadors i de club que, o juguem bé, o és molt difícil guanyar"



"És molt difícil que els jugadors es puguin adaptar a aquesta manera de jugar"



"Hem de tenir a la persona que realment cregui amb això"



🗣️ @GarciaPimienta al #QTJ!#FCBlive pic.twitter.com/dWN8vNqsNI September 21, 2021

El holandés, o al menos su estilo, no está cumpliendo con las expectativas. Por ello, García Pimienta es claro: "Tanto a nivel ofensivo como defensivo no estamos viendo al Barça que queremos". Y la única solución es cambiar a quien dirige el banquillo: "Debemos tener a la persona que realmente crea en ello". Según el entrenador, "es muy difícil que los jugadores se puedan adaptar a esta manera de jugar".

La defensa de Koeman

García Pimienta no es el único que ha criticado el estilo de Koeman, sino que cada vez son más las voces que ponen en duda la idea del entrenador. De hecho, hasta el propio técnico ha defendido en rueda de prensa su estilo de juego dada la plantilla con la que cuenta. Comentarios que, además, pueden tensar un vestuario que ya ha criticado al entrenador en alguna ocasión.

"Como voy a jugar al tiki-taki (tiki-taka) si no hay espacios. Mira la convocatoria. No tengo jugadores de uno contra uno o velocidad. La gente no puede estar descontenta actitud del equipo", criticó en rueda de prensa el holandés tras las preguntas de los periodistas. Su puesto en el Barça corre peligro y Joan Laporta guarda silencio a la espera de más resultados. El presidente ha pedido apoyar al equipo y Koeman ya ha confirmado que no volverá a hablar de su futuro ante los medios.

