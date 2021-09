Koeman rompe con la identidad del Barça: su renuncia al "tiki-taki" y un cambio de estilo

Las comparaciones son odiosas y eso es lo que no quiere Ronald Koeman en el Barcelona. Si alguien repasa vídeos del equipo azulgrana cuando estaban los Xavi, Iniesta, Fábregas o, mismamente, Leo Messi, se llevará las manos a la cabeza al ver jugar al Barça actual. Es la renuncia de un estilo. Una renuncia por la que muchos le tiran piedras al técnico neerlandés y de las que él se defiende como puede.

El Barça que se vio contra el Granada dejó a todos sorprendidos. No para bien. Tampoco para mal viendo los resultados de las últimas temporadas con el fútbol 'de siempre'. El caso es que el equipo culé se dedicó continuamente a colgar balones arriba, Mingueza desde una banda y Sergiño Dest desde la otra, para que Luuk De Jong, Piqué y Araújo (estos dos colocados como nueves al final del partido) lucharan y remataran alguna.

De la insistencia, el Barça acabó marcando. Lo logró el que más corazón le puso, Araújo. En total, fueron 54 centros durante todo el partido. En el Camp Nou, el estilo del Barça del que tanto se ha hablado durante años 'murió'. Nada de aquel Barça cuya seña de identidad era el juego de toque y de asociación.

Ronald Araujo celebra el gol del empate del Barça ante el Granada Reuters

La explicación de Koeman es que no hay para hacer eso. Con lo que hay no se puede jugar al "tiki-taki", que fue la expresión que utilizó para defenderse: "¿Qué hay que hacer viendo la lista de convocados? ¿Jugar al 'tiki-taki' cuando no hay espacio en el medio y no tenemos jugadores para jugar al uno contra uno o con velocidad? No voy a decir nada más sobre esto porque parece que tengo que dar argumentos para todo", se quejó en rueda de prensa tras el partido.

"Nos faltan jugadores, estamos hablando de atacantes que tienen una acción individual muy buena. Si el partido pide un cambio en ese sentido hay que hacerlo", siguió argumentando Koeman. "Hemos cambiado nuestro estilo porque el espacio existía en banda y no en medio", añadió.

Bandazos con el esquema

Nadie debería dudar de eso. Koeman no se equivoca al decir que el Barça actual no es el de "hace ocho años". Sin embargo, hay cosas en su manejo del equipo que chirrían para algunos. La cuestión principal es que el neerlandés no da con la tecla y parece que va dando bandazos cambiando atropelladamente la idea de juego de su equipo. Esta semana, sin ir más lejos, pasó del 3-5-2 contra el Bayern a un 4-3-3 contra el Granada, que cambió a un 4-2-3-1 y acabó en el desorde absoluto con Eric García como único defensa. Las dudas crecen y su cabeza cada vez corre más peligro.

