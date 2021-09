Koeman: "El Barcelona de hoy no el Barça de 8 años"

El Barcelona logró salvar un punto in extremis ante el Granada. El partido se le puso muy cuesta arriba al equipo azulgrana tras el gol de Domingos Duarte en el minuto 2. Fue Araujo el que logró empatar en el 89' para los culés. Sobre todo ello habló Koeman en rueda de prensa.

¿Por qué han utilizado tanto el recurso del centro?

"No había espacio para jugar en corto. Solo había en la banda y había que luchar en el segundo balón dentro del área. Merecimos empatar el partido. Es verdad que hemos cambiado nuestro estilo, pero es lo que requería el partido. Quiero destacar al menos la ambición del equipo".

Ronald Araujo

"Araujo es un gran profesional, actitud excelente y siempre quiere mejorar. Todos los jugadores han puesto mucha energía, aunque en algunos momentos no ha sido el juego que queríamos".

Valor del empate

"Estamos decepcionados porque no hemos ganado, pero muy agradecidos por la reacción del público que nos ha ayudado mucho. No hemos comenzado bien el partido, hemos estado flojos, sin fuerza".

Clave del partido

"Nuestro mal inicio nos han complicado mucho el partido. Han perdido tiempo desde el minuto 2, han defendido mucho, han dejado pocos espacios. Hemos ido mejorando poco a poco. Quiero destacar la energía que hemos puesto para al menos agarrar un punto".

Muchos centros

"Nos faltaban atacantes desequilibrantes y por eso he hecho este cambio de jugar tanto por fuera y centrar buscando la gente que va bien por arriba".

¿Más débil en su puesto por el empate?

"Un empate en casa no es para estar contento. En la segunda parte hicimos bien las cosas. Ellos han perdido mucho tiempo y solo nos han dado cuatro minutos. Tontería de lesiones, pero se levantan rápido. Hay que cortar rápido estas situaciones, y no vale sacar una amarilla al portero por perder tiempo. Hay que ser más estrictos".

¿Se reconoce con este juego?

"Es fácil de contestar. Como voy a jugar al tiki-taki (tiki-taka) si no hay espacios. Mira la convocatoria. No tengo jugadores de uno contra uno o velocidad. La gente no puede estar descontenta actitud del equipo".

¿Tiene fuerzas para seguir?

"No voy a hablar más de mi futuro".

¿Juegan con un 4-3-3?

"El sistema básico es ese. Hemos jugado toda la primera parte. He puesto todos los delanteros en el campo. Hemos hecho todo para ganar el partido. El Barcelona de hoy no el Barça de ocho años".

¿Pocos recursos?

"Jugamos en 4-3-3, pero no tenemos velocidad en la banda, porque ni Coutinho ni Demir tenemos profundidad en la banda. No son Fati y Dembélé, pero hay que buscar otra manera".

