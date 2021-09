Lanzamiento de objetos en el Camp Nou: Robert Moreno, alcanzado

El partido entre el Barcelona y el Granada, que cerró la quinta jornada de La Liga, dejó imágenes para todos los gustos. Aunque varias secuencias fueron vergonzosas. Desde la tangana en el tramo final del encuentro, al lanzamiento de objetos por parte de la grada del Camp Nou. Uno de ellos acabó impactando en Robert Moreno, técnico nazarí.

Todo comenzó cuando desde el banquillo del Granada se comenzó a protestar una acción. El conjunto andaluz pedía que Jaime Latre señalase un posible penalti sobre Darwin Machís, pero ni el colegiado principal del encuentro ni desde el VAR consideraron como punible la jugada.

Entonces Jaime Latre amonestó a Carlos Bacca y desde la grada comenzaron a lanzar objetos al banquillo del Granada. Uno de estos acabó golpeando a Robert Moreno en su pierna izquierda. En las imágenes se puede ver como el exseleccionador de España se duele, pero no quiso perder más tiempo y el partido continuó.

Si Robert Moreno no quiso hacer de esto algo más importante, Gerard Piqué sí que se acercó hasta sus aficionados para pedirles tranquilidad y que no se produjesen incidentes como este. Poco después de reanudarse el choque, el Barcelona encontró el gol del empate, obra de Ronald Araujo.

Quitando importancia

Robert Moreno habló tras el empate cosechado frente al Barça en el Camp Nou. El técnico quiso quitar importancia al lanzamiento de objetos por parte de la afición culé: "Un par de flores me ha tirado un familiar que tenía detrás. No ha pasado nada, no he visto nada, he visto algún trozo de esparadrapo, pero no creo que fuese para mí".

Robert Moreno, en el banquillo del Camp Nou Reuters

El entrenador del Granada se mostró positivo por sumar en territorio culé: "Vamos a ser positivos, sacar un punto en el Camp Nou es como una victoria. Ha estado muy cerca, pero por encima del resultado me quedo con el espíritu del equipo, ese que han tenido en los últimos tres años y que esperamos que se prolongue en esta etapa con un nuevo entrenador".

