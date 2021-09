Raiola ataca a la FIFA: "Los representantes no son el mal del fútbol"

El mundo del fútbol sigue renovándose y dentro de los diferentes cambios que están sufriendo las competiciones, la más importante, el Mundial, también está a punto de convertirse en una cita bienal. Pero esta idea no le gusta a Mino Raiola. El representante de futbolistas ha estallado contra la posibilidad de que esto se termine aprobando en el seno de la FIFA, organismo contra el que ha cargado duramente también el italoneerlandés.

"La FIFA se cree la amante del fútbol y le gustaría tener una Copa del Mundo cada dos años. Pero la FIFA no posee ningún jugador. Es un organismo que sólo produce polémica y debe cambiarse totalmente", sentenció Raiola en una entrevista en RAI este viernes. Pero el ente está decidido a hacer un Mundial cada menos tiempo. "La mayoría de aficionados quisiera que la Copa Mundial fuera más frecuente y de entre esta mayoría, la frecuencia preferida es cada dos años". Ese es el resumen ofrecido por la FIFA después de saber las conclusiones que les ha dejado esa gran consulta realizada por las compañías IRIS y YouGov en el mes de julio pasado.

Gianni Infantino aseguró este mismo mes que todo va encaminado hacia ese punto al presentar la propuesta de variación del calendario. El proyecto, según el al actual director de Desarrollo de la FIFA, Arsène Wenger, consistiría en agrupar los partidos de clasificación en dos ventanas internacionales, entre octubre y marzo, y final de temporada, la celebración de esa gran competición, ya sea el Mundial o la Eurocopa.

Mino Raiola.

Pero no es la única guerra de Raiola contra la FIFA. El organismo lleva tiempo declarando la guerra a los agentes de los futbolistas. Además, apoya el ejemplo de Memphis Depay, que antes de fichar por el Barça anunció sin dar demasiadas explicaciones que había dejado SEG Agency, empresa que le representaba durante los últimos años. El tema es que el ente quiere regular el trabajo de representante y las comisiones que se llevan por los fichajes.

"Los agentes no son el mal del fútbol como dicen algunos. Si compras un Rolls-Royce y no funciona, el problema no es el conductor. Si los dueños de los clubes no saben gestionar los clubes, el problema no somos nosotros los agentes", concretaba el representante en la entrevista de este viernes. El imperio de los representantes, dominado por las grandes figuras como Mino, Jonathan Barnett o el archiconocido Jorge Mendes, se podía tambalear si esta tendencia continúa y se cumplen las amenazas que la FIFA lleva años lanzando contra ellos.

