Emery: "La Champions es un reto para el Villarreal, el favorito es el United"

El Villarreal se enfrenta al Atalanta este martes, en el partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. En la previa del encuentro, Unai Emery ha hablado en rueda de prensa. Ante los medios, el técnico vasco ha hablado sobre la máxima competición continental y ha dado al Manchester United como favorito para ser el primero de su grupo.

Análisis sobre el rival

"Es la primera vez que me enfrento a ellos. Muchas veces les miraba, pero no veía lo que había. Una vez lo he analizado es cuando dices: es un equipo diferente, que te lleva al límite. Igual es un equipo algo parecido al Villarreal. Están en un crecimiento que han consolidado entre los cuatro primeros en Italia. Tienen nivel Juventus, nivel Inter, nivel Nápoles. Necesitas adaptarte a lo que ellos hacen porque saben imponer su juego".

Importancia de comenzar con victoria

"Empezamos la cuarta vez en Champions del Villarreal y es un reto. Tenemos una experiencia juntos en Europa League. Ahora el objetivo es ganar cada partido. Es una competición corta con un favorito que es el United. Tenemos que procurar encontrar el acierto y el rendimiento máximo en cada partido".

Unai Emery, en un partido del Villarreal en la temporada 2021/2022

Estado de Dani Parejo

"A nivel de lesión está olvidada. Lleva entrenándose con el grupo dos semanas y está con muy buenas sensaciones. Dani tiene una experiencia y una estabilidad de juego en alto nivel. Es importante que esté disponible y con él aumentamos los recursos".

¿Cómo está el equipo?

"El equipo ya está asentado para trabajar los partidos en nuestra mejor versión y tener opciones con diferentes futbolistas. Veo a la gente preparada para rendir y con muchas ganas. Tenemos jugadores que ante los retos se crecen".

Falta de competición

"Realmente tenemos de todo. Hemos procurado que no se hiciera muy largo o monótono. Yo veo a la gente con mucha ilusión y transmitiendo energía".

Nivel individual del Atalanta

"Si algo destaca la Atalanta es su sentido colectivo del juego. Es un equipo muy valiente. Los centrales a veces son extremos, otras veces los extremos son centrales en creación y eso cuando hablas de futbolistas con mucho nivel te da la respuesta".

