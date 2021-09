El duro testimonio de la viuda de Francesc Arnau: "Estaba agobiado con los fichajes y el mercado"

Francesc Arnau perdió la vida el pasado mes de mayo de 2021. El que fuera portero del Barça y del Málaga y que en ese momento era director deportivo del Real Oviedo se precipitó a las vías del tren cercanas a la capital asturiana, en la estación de La Corredoria. El exjugador provocaba una conmoción en el mundo del fútbol español con su fallecimiento y su viuda, María José Camacho, ha hablado en las últimas horas sobre los acontecimientos que provocaron su muerte.

En una entrevista en La Nueva España, la también exfutbolista le rinde homenaje explicando que le habría gustado poder despedirse de él: "Le diría mil veces te quiero". 'Pepa', como la conocía Arnau, concretó cómo fue esa semana que acabó en tragedia. "Era ya casi mercado de fichajes y sé cómo funciona, el nivel de llamadas que hay y el estrés que puedes tener. Mi marido era muy perfeccionista con su trabajo. Empezó a dormir peor y yo le veía agobiado, aunque el equipo ya se había salvado. Me comentó algún problema en el trabajo, pero eran cosas normales. Estaba agobiado con los fichajes y con el mercado que se le venía encima. Ese día estaba solo en Oviedo", detalla Camacho.

La viuda de Arnau admite con dureza que prefería que hubiera muerto "por algo natural". "Siempre te queda el si hubiese dicho esto, si hubiese dicho aquello o si le hubiese llevado al médico. Esto no es un duelo normal. Cuando veo la pérdida de otras personas por un cáncer pienso para mis adentros que ojalá lo de mi marido hubiese sido eso", concreta María José destacando que "esto es un trauma" y que "no tenía discusiones con él".

El estrés en Arnau parecía evidente cuando explica lo sucedido durante el momento en el que celebraron la permanencia en la categoría. "El lunes tenía pensado ir a Madrid a FITUR y me dijo que no fuese. Si hubiese sabido que pasaba algo lo habría mandado todo a la mierda. Nunca imaginé lo que había, aunque le veía agobiado. Estaba desanimado. Cuando ganaron al Málaga y se salvaron estábamos en casa y vinieron varias chicas del Oviedo Femenino. Pedimos unas pizzas. Él estaba serio y decía que no había nada que celebrar", desvela Camacho.

Así se enamoraron

La pareja de Arnau recuerda también en esta entrevista cómo se enamoró de él: "Era divertido, porque Arnau era muy introvertido y vergonzoso. Yo, en cambio, estaba loca de remate. Me hice un poco más tranquilita con el tiempo por él. Poco a poco me empezó a hacer tilín. Era guapete, alto y rubio. Me enamoró poco a poco y hasta el final, porque estuvimos 24 años juntos. Él siempre bromeaba con eso. Decía que le había costado más salir conmigo que ser futbolista del Barcelona".

