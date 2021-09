Pablo Fornals: "La gente siempre va a hablar, pero la Selección tapó muchas bocas en la Eurocopa"

España afronta estos días tres partidos de cara a la clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022. El primero de ellos ya se ha producido, una dura derrota ante Suecia que ha complicado y mucho la situación del equipo de Luis Enrique, que mira de reojo a la fase de repesca.

A pesar de que el combinado nacional llegaba como líder del grupo, con la tranquilidad que eso podía generar, el mal resultado cosechado en Estocolmo ha encendido las luces de alarma en la plantilla. Una persona que casi acaba de llegar al grupo y que no ha participado en las dos citas anteriores de la Selección, Eurocopa y Juegos Olímpicos, es Pablo Fornals, que analiza fríamente cómo se encuentra el equipo de Luis Enrique y cómo han afectado los resultados cosechados durante el verano.

Pablo Fornals (Castellón de la Plana, 22 de febrero de 1996), jugador del West Ham y que está teniendo una excelente temporada a título personal y a nivel colectivo, habla con EL ESPAÑOL sobre su experiencia en Inglaterra, sobre lo que supone para él entrar en la selección española y sobre los objetivos que se puede marcar un equipo que espera y confía en estar en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Pablo Fornals con la nueva camiseta de la Selección RFEF

Segundo en la Premier League con el West Ham, ahora la llamada de Luis Enrique para acudir a la Selección, ¿cómo valoras este principio de temporada?

Espectacular. Con el club están yendo las cosas muy bien, por eso tengo la oportunidad de venir aquí por todo lo que estamos consiguiendo con el West Ham.

Dos goles y una asistencia en tres partidos en la Premier, ¿es el mejor momento de tu carrera o al menos desde que estás en Inglaterra?

Espero que no lo sea y que vengan muchos momentos iguales o mejores. Sí que es verdad que me encuentro muy bien tanto física como mentalmente y eso se ve reflejado en el juego y en los números.

Después de este inicio de temporada, ¿qué objetivo os marcáis con el West Ham?

Yo creo que ninguno. Obviamente lo primero es conseguir lo más rápido posible los puntos necesarios para salvarnos y a partir de ahí competir y disfrutar como el año pasado, intentar llegar hasta donde se pueda después de habernos salvado. Y en Europa League disfrutar de algo tan difícil y tan bonito para los equipos ingleses como es meterse en ese Top6-7. Sobre todo competir y disfrutar.

¿Qué te ha enseñado la Premier League en estos años como futbolista y como persona?

Yo creo que cualquier cambio te enriquece como jugador y como persona y al final por todo lo que me ha tocado vivir y por todos los entrenadores con los que me ha tocado estar han cambiado al Pablo Fornals que estaba en España. Ahora soy bastante diferente aunque siempre intentando tener esa pizca de jugador español que le gusta tener la pelota y combinar.

Venir a la Selección de un equipo pequeño tiene más mérito porque es más fácil para el seleccionador conocer a jugadores que juegan en Europa Pablo Fornals, jugador de la selección española

Para un jugador que todavía no tiene experiencia consolidada en la Selección, ¿se sigue viviendo una llamada con esa ilusión de la primera vez?

Por supuesto y más estando en un equipo como el West Ham que hasta el año pasado no estábamos habituados a jugar en Europa. Tener esa oportunidad ya te abre un poco más las puertas a estar aquí y a más cosas. Para los que no venimos asiduamente es un alegrón.

¿Tiene más mérito para un jugador que no juega en La Liga y que no juega en el Big Six de la Premier League venir a la Selección?

Entiendo que sí. Es mucho más fácil para el seleccionador o para cualquier persona conocer a jugadores que juegan en Europa y que tienen muchos más partidos al año y de rivalidad superior.

Pablo Fornals durante un entrenamiento con la Selección RFEF

¿Es una buena noticia que el seleccionador sea Luis Enrique porque parece que demuestra esa apertura de miras para que vengan jugadores como Dani Olmo o Robert Sánchez?

Totalmente. Todos los que juegan en mejores equipos o que juegan en Europa tienen más acceso. Pero todos queremos hacerlo bien y tenemos la ilusión de esa llamada. Ahora sabemos que el míster también nos ve y para nosotros es una ilusión mayor.

La Selección está inmersa en sus primeros partidos de la nueva temporada, ¿son más difíciles al pillar al equipo algo corto de preparación física al estar empezando y os iguala más con equipo teóricamente inferiores?

En mi caso, la ilusión y las ganas se equiparan un poco con esa falta de preparación que todavía pueda tener o con esa falta de conocimiento táctico del equipo. Pero yo creo que esta Selección tiene un equipazo. Hay jugadores que están descansando por la cantidad de partidos que han tenido y los que estamos aquí lo hacemos con la mayor ilusión y las ganas de competir o ganar.

¿Cuáles son las primeras indicaciones que os da Luis Enrique cuando comienza una concentración de este tipo con rivales como Suecia, Kosovo y Georgia?

Lo primero es conocernos y adaptarnos lo más rápido posible y entender lo que nos va a exigir.

Lo de la Eurocopa y los JJOO no fue una decepción, fue un gustazo enorme por ver cómo jugaban y cómo competían y cómo llevaron a nuestro país a cotas muy altas” Pablo Fornals, jugador de la selección española

¿Juega mejor el equipo en situaciones cómodas que con la tensión que por ejemplo vivió el grupo durante la Eurocopa con muchos partidos a vida o muerte y como sucederá ahora en el grupo?

El equipo quiere ganar cualquier partido y nadie piensa en si teníamos un cierto colchón en el grupo, todos queremos ganar, atacar, marcar goles y jugar bien. Al final es para lo que entrenamos y lo que esperan de nosotros.

Gran parte de este equipo quedó entre los 4 mejores de Europa, pero no llegó a la final. Otra parte de este equipo se quedó a las puertas de un oro olímpico, ¿has notado esa pequeña decepción en el grupo viniendo desde fuera? ¿Puede suponer eso un revulsivo para este Mundial?

Decepción para nada. Yo viéndolo desde fuera todo lo que hicieron tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos sentía un gustazo enorme por ver cómo jugaban, cómo competían y cómo llevaron a nuestro país a cotas muy altas.

Pablo Fornals luce la nueva camiseta de España RFEF

Para una persona de fútbol como tú, ¿cómo se vivieron las críticas que recibió la selección de Luis Enrique?

Yo no estaba ahí, pero creo que cerraron la boca a mucha gente en la Eurocopa. El equipo olímpico también parecía que no iba a pasar de grupo y al final terminó con una medalla. La gente siempre va a hablar, pero lo importante es que el equipo se centre en hacer lo suyo y que salga bien en el campo.

¿Son esos dos resultados merecedores de que a este equipo se le dé un crédito y que no vuelvan a aparecer esos viejos fantasmas?

Totalmente. Desde mi punto de vista la verdad es que sí.

Queda algo más de un año para la Copa del Mundo, ¿se puede hablar de que España esté entre los favoritos o que el objetivo sea ganar?

Yo creo que el objetivo para España siempre es ganar y si no se gana llegar lo más lejos posible. Da igual que sea una Eurocopa, un Mundial o unos Juegos Olímpicos, España siempre suele tener buenos equipos y grandes seleccionadores, incluso en las inferiores, y eso es lo que se pide y lo que se busca.

Para un futbolista que juega en el centro del campo y que debe recoger el legado de unos jugadores tan grandes que marcaron una época en esa posición y que cimentaron los éxitos del pasado en esas dos Eurocopas y ese Mundial de Sudáfrica, ¿es una responsabilidad añadida?

Como ese centro del campo que tuvo España en esa época yo creo que va a ser muy difícil encontrarlo con jugadores como Xavi Hernández, como Xabi Alonso, como Iniesta o como Busquets, que por suerte sigue estando con nosotros. Al final los futbolistas que están son los que hay, los mejores según el seleccionador de todo el país y no hay dos gotas de agua iguales. Cada jugador tiene sus cosas, sus virtudes, sus defectos, y están en manos de todos potenciarlos y sacar lo mejor.

Pablo Fornals entrena con España RFEF

¿Qué te ha impresionado más de esta Selección o que te llama más la atención ahora que te ves dentro del equipo?

La verdad es que todo. Para mí que vengo de un equipo como el West Ham y de un fútbol muy diferente en el que no priorizamos tanto la pelota, llegar aquí y ver lo rápido que la mueven, que todo el mundo tiene la calidad y la predisposición para moverla rápido es espectacular. Da gusto solo jugar un rondo con ellos.

¿Te cuesta hacer esa adaptación de ese otro fútbol o llegar aquí es más como sentirse en casa de alguna forma?

Un poco ambas. Los primeros 20 minutos siempre cuestan porque allí no priorizamos tanto el balón, pero luego es un gustazo para mí que me gusta tener la pelota y tocarla tantas veces.

¿Se ve Pablo Fornals en Catar 2022?

Se ve Pablo Fornals jugando partidos y partidos con el West Ham, intentando hacerlo lo mejor posible y al final no es Pablo Fornals quien decide si va a estar o no, pero la predisposición siempre va a estar ahí.

¿Cómo imaginas formar parte del equipo en una competición tan importante, ser titular o incluso poder marcar un gol? ¿Lo has llegado a visualizar o has tenido ese sueño?

La verdad es que ni lo he pensado, me lo acabas de poner en la cabeza. Obviamente sería muy bonito, sería un sueño, pero falta más de un año para eso. Tengo que hacer mi camino y no pienso más allá de estos tres partidos y de esta oportunidad de estar aquí con estos pedazos de jugadores.

Con el equipo que tenemos y por cómo fluye todo en Londres con el West Ham, a corto plazo no me veo volviendo a España Pablo Fornals, jugador de la selección española

¿Tienes pensado algo para cuando llegue tu debut en partido oficial? ¿Guardarás esa camiseta?

Intento guardar todas las camisetas, sobre todo las que tienen un valor sentimental y esta por supuesto que me la voy a quedar.

Antes hablábamos de verse en Catar, ¿te ves jugando en España?

A día de hoy, con el equipo que tenemos y por cómo fluye todo en Londres con el West Ham, a corto plazo no me veo volviendo. Es verdad que el fútbol cambia de un día para otro y que todo puede pasar, pero ahora no me lo planteo.

En caso de que hubiera una salida, ¿sería más factible ir a un equipo grande la Premier League?

No lo pienso. Estoy centrado en el West Ham y ahora en disfrutar esta semana aquí y lo que tenga que venir vendrá, pero no lo pienso.

¿Cómo has vivido los éxitos recientes que ha tenido un club que conoces bien como el Villarreal? ¿Has sentido más orgullo o también un poco de rabia por no haberlo vivido desde dentro?

Rabia ninguna, me alegro por mis compañeros, por el club, por mi ciudad porque al final que el Villarreal esté en lo más alto es bueno para Castellón y estoy muy contento de que un equipo de la provincia represente a nuestra ciudad.

