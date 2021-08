La Juventus desvela todas las cifras del traspaso de Cristiano al United: pago fraccionado y sus pérdidas

Cristiano Ronaldo jugará en el Manchester United tras llegar a un acuerdo de salida con la Juventus. La operación se cerró a contrarreloj y supuso una sorpresa en el mercado de fichajes. Tras varios días, el club italiano ha desvelado todos los detalles del acuerdo. La Vecchia Signora cobrará 15 millones en cinco años, habrá opción de sumar 8 más y sufrirá pérdidas tras la marcha del delantero luso.

Así consta en el informe que ha publicado la Juventus de Turín, que se ha reforzado en el mercado con la llegada de Moise Kean. El delantero, cedido en el PSG la última campaña, será quien ocupe el puesto de Cristiano Ronaldo en el equipo de Allegri. Sin embargo, es complicado que Kean pueda rellenar todo el espacio que deja el delantero luso.

El traspaso de Cristiano Ronaldo, según confirma la Juventus de Turín, alcanzará una cifra total de 23 millones de euros. Una cantidad inferior a los 30 millones que se preveían en un primer momento. En concepto de cantidad fija, la Juventus percibirá 15 millones repartidos en cinco temporadas. Si se cumplen todos los bonus, el cuadro italiano podrá ingresar otros ocho 'kilos' en sus arcas.

"Esta operación genera un impacto económico negativo en el ejercicio 2020/2021 de 14 millones de euros, debido a el ajuste del valor neto contable de los derechos al rendimiento deportivo del jugador", ha explicado la Juventus de Turín en un comunicado oficial. Así las cosas, la entidad italiana tendrá que reajustar sus resultados económicos. En los publicados el pasado mes de febrero, el club confirmó 113 millones de euros en pérdidas.

Cristiano Ronaldo, que llegó en 2018 a cambio de 112 millones de euros, se marcha tres temporadas después a un año de cumplir su contrato y por casi 100 millones de euros menos de lo que costó. En todo este tiempo, la Juventus no ha conseguido ganar la ansiada Champions League por la que peleaba el delantero.

La despedida de Ronaldo

El delantero luso ha vivido una semana repleta de cambios. Cristiano primero desmintió a la Juventus su intención de irse. Poco después, su entorno confirmó a la cúpula italiana que quería marcharse. Fue entonces cuando el Manchester City se colocó como principal opción y, cuando se daba por hecho su traspaso, apareció el Manchester United. Incluso se le ha vinculado con el Barcelona. 15 millones de euros después, el '7' volverá a ser un red devil.

"Hoy me voy de un club increíble, el más grande de Italia y seguramente uno de los más grandes de toda Europa. Me he entregado en cuerpo y alma a la Juventus y siempre amaré a la ciudad de Turín hasta mis últimos días", se despidió Cristiano Ronaldo en una pequeña carta a la Juventus.

Al final, todos podemos mirar atrás y darnos cuenta de que hemos conseguido grandes cosas, no todas las que queríamos, pero aun así, hemos escrito una historia bastante bonita juntos. Siempre seré uno de vosotros. Ahora sois parte de mi historia, como yo siento que soy parte de la vuestra. Italia, Juve, Turín, tifosi bianconeri, siempre estaréis en mi corazón", concluyó.

