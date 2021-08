Guardiola, ¿seleccionador español?: las opciones para entrenar en 2023 cuando deje el City

Cuando Pep Guardiola habla, siempre deja un titular. El último ha terminado por hacer estallar el fútbol de selecciones. El catalán quiere que el siguiente paso en los banquillos sea en un combinado nacional, aunque en ningún momento dejó claro qué país sería su preferencia. El actual técnico del Manchester City ya se deja querer por las federaciones, que conocen cuándo termina el contrato que renovó precisamente en 2021 y el siguiente paso será el movimiento de banquillos que pueda provocar el Mundial de Catar.

Allí no llegará la primera versión del Guardiola seleccionador, a no ser que se vaya del City antes de acabar su contrato. El de Santpedor firmó su actual vinculación hasta 2023 con el cuadro de Manchester y confirmó en un evento de la compañía de inversión XP Investimentos que se hizo pública este miércoles que será su último club por un tiempo: "Una selección es el siguiente paso. Debo tomarme un descanso después de siete años en el Manchester City, necesito detenerme y ver, aprender de otros entrenadores y tal vez tomar ese camino. Me gustaría entrenar en una Eurocopa, una Copa América o un Mundial".

Es decir, se ha abierto a selecciones de todo el mundo. La lógica hace pensar en que sea en Europa, donde más nivel hay. No sería extraño verle en Sudamérica, donde es venerado por su idea de fútbol, así como en centroamérica, sobre todo tras su paso por México. Estados Unidos le podría hacer el hombre que lidere la revolución del 'Soccer', así como Asia podría ser un lugar donde el dinero no sería un problema y también se abre la vía de Oriente Medio, donde ha tenido muchas relaciones sobre todo comerciales.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2021/2022 Reuters

Pero Luis Enrique ya ha dado el veredicto con su opinión sobre que sea su relevo en la Selección. "Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España. No creo que pudiera tener mejor seleccionador el país", sentenciaba en la rueda de prensa que daba este jueves para presentar su convocatoria de septiembre. Algunos lo han visto como una provocación, otros como un argumento más para pensar en que el desembarco es posible.

España, polémica patriota

Los números cuadran. Luis Enrique tiene contrato hasta el Mundial de Catar y, aunque tras la Eurocopa se mostró con ganas de seguir siendo el seleccionador nacional más tiempo, de momento no se ha producido una firma que lo rubrique. Guardiola tendría un par de meses de contrato con el City todavía, ya que en diciembre de 2022 se podría producir el adiós del asturiano, y no sería hasta el verano de 2023 cuando se podría rubricar esta unión. En cualquier caso, siempre hay que contar con la posibilidad de que el catalán se desvincule antes de la entidad británica.

Pero las posibilidades se hacen más remotas cuando se escucha hablar a Guardiola sobre la nación. Adaliz de la independencia catalana, apoyando públicamente a grupos como 'Tsunami Democratic', con el recuerdo de sus polémicas palabras sobre "ese país chiquitito de ahí arriba" o la mala relación con sus compañeros con los que consiguió el oro de Barcelona'92; son varios los ejemplos de situaciones que ponen contra la espada y la pared esta posibilidad.

Guardiola da instrucciones durante el partido de Champions League. Reuters

Su nombramiento sería polémico, incluso se podría calificar como arriesgado para Luis Rubiales. Lo que es innegable es que sería el summum de la idea futbolística que concebió la Selección en el período más glorioso de la historia con esas dos Eurocopas y el Mundial. Su periplo en el Barça elevó a jugadores como Andrés Iniesta y Xavi Hernández, así como también a Gerard Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba, a la leyenda del fútbol. No se puede descartar la idea de verle liderar un proyecto con España después de defender la camiseta del país en torneos internacionales.

El resto de Europa

Hay dos países en los que su idea de fútbol también ha calado de forma importante. En Inglaterra ha conseguido enamorar a los aficionados del City, así como a otros muchos británicos que han ampliado su forma de entender este deporte a través de su llegada a Manchester. También en Alemania potenció un fútbol que comenzaba a efervercer y al que también aportó su toque. Todo terminó con el país germano ganando el Mundial de 2014.

Gareth Southgate parece asentado en el banquillo de la selección de Reino Unido, pero la volatilidad de ese puesto en este siglo abre la posibilidad de que se le pueda ver liderando al cuadro de los 'Three Lions'. La 'Mannschaft' acaban de firmar a Hansi Flick, por lo que está más complicado.

Zinedine Zidane y Pep Guardiola se saludan antes del inicio del partido REUTERS

En Italia también desarrolló su fútbol y la actual campeona de Europa está viviendo cambios en su forma de entenderlo. Roberto Mancini es un héroe en el país transalpino y se merece todo el crédito de cara al Mundial para el que todavía se tiene que clasificar. Más abierto está todo en Francia, con un Didier Deschamps que parece que lo dejará tras Catar. Eso sí, ese puesto parece reservado para un Zinedine Zidane que ya espera a este instante.

El mundo, una opción

Cabe destacar que el siguiente Mundial se disputará en Norteamérica entre Estados Unidos, Canadá y México. Pensar que el primer o el tercer país quieran apostar fuerte por esta cita no es nada descabellado y qué mejor opción que la de Guardiola para un proyecto que pueda tener opciones en casa. El vínculo del catalán con el país del 'Soccer' es conocido, ya que allí se fue para tomar algunas decisiones importantes de su vida. La nación de habla hispana le recuerda de forma positiva por su pasado en Dorados de Sinaloa.

No parece factible con Messi, pero quizá un reencuentro con Neymar sí es posible. Que Guardiola entrene a Argentina no sería una utopía, ya que en el país sudamericano se le ve como el hombre que potenció definitivamente a su jugador. Su relación con Brasil ha sido menos cercana, pero no sería descabellado verle liderar a la selección que más Mundiales ha ganado en la historia. Si bien es cierto, siempre suelen apoyar el talento nacional en los banquillos en la 'Canarinha'.

Guardiola, cabizbajo en el banquillo del Bayern. Efe

En el que denominó como "país abierto" para tratar de descalificar a España tildándolo de "estado autoritario" también jugó Guardiola. Catar es una opción para que este país, que está haciendo una importante inversión para mejorar su fútbol, de otro paso adelante. El Al-Ahli fue uno de sus últimos clubes y fue un elemento promocional siendo embajador de la candidatura del Mundial de 2022, aunque luego toda esta relación se haya enturbiado por la vinculación con los Emiratos Árabes Unidos a través del Manchester City, teniendo en cuenta la guerra abierta entre estos países. EAU también podría ser una vía de futuro, aunque su apuesta por el fútbol está más centrada en el City Football Group que en su propia selección.

Sus relaciones con Asia no han sido tan fuertes, pero el poder del continente del sol naciente hace que no se pueda descartar esta opción. Japón sigue con su plan '2092' para ser una potencia en el mundo y tienen jugadores muy atractivos para que Guardiola sea importante en este proceso. China parece un punto por detrás, sobre todo teniendo en cuenta que se está haciendo una apuesta más local. Oceanía sería una opción prácticamente inviable.

Lo que sí se puede afirmar es que Pep Guardiola ha abierto el tarro de las esencias con el que muchos países ya empiezan a soñar. La posibilidad de ver al técnico del City con una selección importante es tremendamente real y solo falta conocer cuál será la elegida. Los acontecimientos de los próximos años serán determinantes para acercarse a un punto del mundo concreto. Una España con uno de los defensores más fervientes del independentismo no es descartable.

[Más información: Luis Enrique: "España no podría tener un mejor seleccionador que Guardiola"]

Sigue los temas que te interesan