Luis Enrique: "España no podría tener un mejor seleccionador que Guardiola"

Nueva llamada a filas de Luis Enrique para la fase de clasificación para el Mundial de 2022. España se enfrenta a Suecia (2 de septiembre, 20:45 horas), Georgia (5 de septiembre, 20:45 horas) y Kosovo (8 de septiembre, 20:45 horas) con el objetivo de encarrilar el pase que se complicó tras los primeros partidos que se disputaron antes de la Eurocopa. Con el buen sabor que dejó este torneo, el asturiano afronta con ilusión esta nueva temporada.

Nueva final

"La afrontamos con normalidad. Recuerdo que las convocatorias de septiembre eran complicadas. Especialmente esta concentración jugando en Estocolmo, puede marcar el devenir del grupo. Tenemos que estar muy atentos".

Guardiola

"Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España. No creo que pudiera tener mejor seleccionador el país".

Polémica FIFA

"Al final es una relación complicada. Para eso hay un calendario unificado. Hay cinco fechas FIFA para todos. La polémica surge porque ha habido una Copa América. Me vais a permitir que no hable mucho sobre esto, es un tema complejo. No voy a dar lecciones de integridad.".

Entrenador de porteros

"Las decisiones las tomo yo, que para eso soy el máximo responsable. Le agradezco a Sambade lo que ha hecho con nosotros. Considero que todos tenemos que estar en continua evolución. Decido confiar en Juanjo para ser entrenador de porteros".

Polémicas selecciones

"Me molestan pocas cosas ya. Desde que estoy en el cargo, estoy encantado de hablar con quien quiera. Mi opinión es la que voy a llevar a cabo y da igual lo que diga cualquier jugador, entrenador...".

Novedades

"Ha sido determinante que estuvieran en la burbuja paralela porque el nivel que dieron en los entrenamientos. Es lo que tiene venir a la Selección, es clave verlos en ejercicios en los que ves determinadas cosas. El rendimiento de todos ellos ha sido alto en lo que va de temporada también".

Mejores selecciones

"Todo lo que sea oirr cosas positivas sobre la selección es positivo. Solo hubo una campeona que fue Italia, ni la subcampeona está contenta. Nuestra selección cumplió con las expectativas que yo había puesto. Casi todo fueron cosas positivas, supimos movernos en la adversidad. Creo que éramos la quinta más joven. Son muchas cosas positivas que nos hacen ser optimistas".

Íñigo Martínez

"No le he llamado ni me ha llamado. Creo que fue muy valiente de prontunciarse de esa manera. Es muy respetable y muy recomendable. Es mejor que venga otro compañero si no crees que estás bien. Espero que ahora no me llame para decirme que no está".

Thiago y Fabián

"¿No hay andaluces? Pues será mejor que no vaya a Tarifa, que iba a ir después de la concentración... Es cuestión de una constante evolución. Me equivoco muchas veces, pero solo hay 24 en esta ocasión. Espero que me hagan rectificar. Son los jugadores que mejor considero en el momento".

Abel Ruiz

"Hay muchos jugadores que no están en la lista y que podrían estar. En el caso de Abel Ruiz, acabó muy bien la pasada temporada y la ha empezado también bien. Su fútbol, la manera de moverse, su asociación, su gol... le hacen muy interesante. No tengo por norma llamar a los jugadores, pero espero que esté contento".

Más partidos

"Es una reflexión que en el mundo del fútbol profesional se lleva haciendo muchos años. La Nations League vino a quitar los amistosos y la hace interesante para los entrenadores. Creo que hay que seguir buscando una solución, un calendario común poir que los jugadores quieren seguir viniendo".

Sergio Ramos

"Sigue en la misma situación. Es una lástima pero desde que dimos la lista de la Eurocopa no ha podido jugar un solo partido".

Sin madridistas

"Mis hechos responden mucho mejor que mis palabras. Solo podía liarme intentando explicar algo que para mí es así".

Mbappé en LaLiga

"Puede ser que sí y puede ser que no, por tirar de lo de la Eurocopa. Si fuera español, me encantaría que fuera a donde fuese. Por mucho que le hagamos trabajar a Molina, no va a conseguir nacionalizarlo. Está muy bien que en LaLiga estén los mejores, pero hay que potenciar a los españoles".

[Más información: Luis Enrique 'destierra' al Real Madrid de la Selección: lío con la convocatoria]

Sigue los temas que te interesan