Koeman: "Se nota que Messi no está, los rivales no tienen menos miedo"

El FC Barcelona ya ha sumado el primer pinchazo del curso. Ha sido en un campo difícil y ante un rival muy complicado. San Mamés y el Athletic volvieron a ser verdugos de un Barça al que parecen tener tomada la medida en los últimos años, ya que es un equipo que siempre se les atraganta a los azulgranas.

En el choque disputado este sábado correspondiente a la segunda jornada de La Liga, el Barça no pudo pasar el empate ante el equipo de Marcelino García Toral que realmente mereció la victoria. Sin embargo, su falta de puntería propició que Memphis terminara poniendo las tablas en el marcador.

Tras el choque Ronald Koeman fue sincero con el nivel de su equipo y además hizo hincapié en la ausencia de Leo Messi de cara a lo que el rival percibe de ellos mismos, asegurando que sin el argentino lógicamente les temen menos y se atreven a ser más valientes.

"Sí, es verdad. No me gusta hablar siempre del mismo, pero es que hablamos del mejor del mundo. El contrario tiene más miedo cuanto está Messi. También para nosotros mismos. Si le das un pase a Leo, normalmente, no la pierde. Se nota que no está. Lo sabemos y no se puede cambiar.

"Ha sido un gran partido en muchas cosas de fútbol. Creo que nos complicamos demasiado en el principio del partido. Nos apretaron mucho y bien. Hay que saber cuándo se puede jugar en corto. También desde el portero. Nos faltó tranquilidad en los primeros 15 minutos. Marcamos un gol, no sé si hubo falta. Lo aceptamos".

"Hay que destacar la actitud, sobre todo después de ir perdiendo. Creo que el empate es justo. Tuvimos oportunidades para ganar. El Athletic, a un muy buen nivel. Jugando así, es muy complicado este campo. No puedo estar descontento con el resultado.

Situación de la plantilla

El técnico del Barça analizó la situación de varios jugadores de la plantilla, entre ellos Eric García y Gerard Piqué: "Nos enteramos antes del partido. Eric es un gran profesional. A pesar de la pérdida de su abuelo, ha jugado un gran partido. Estamos con él y le deseamos lo mejor en su situación personal".

"Piqué es un jugador importante, Araujo ha jugado muy bien, no hemos cambiado mucho; Piqué tiene lo mismo que tuvo en el entreno, creo que no es grave y que podremos tenerlo la semana que viene".

Además, el entrenador del FC Barcelona analizó también la situación de su centro del campo asegurando que tanto De Jong como Pedri fueron muy importantes. Al internacional español por fin le llegan sus merecidas vacaciones después de no haber descansado nada este verano.

"Frenkie ha sido muy importante. Rompe líneas y ha hecho un gran pase a Memphis. Tiene mucha rapidez con balón y ha hecho un gran partido. Hay que dar descanso a Pedri para no entrar en problemas en noviembre o diciembre".

Por último, quiso destacar la labor de Memphis Depay, autor del tanto del empate: "Memphis tuvo su peligro en la segunda parte sobre todo, ha hecho un gran gol, no tenemos muchos jugadores para jugar arriba, está un poco cortito por los jugadores lesionados".

