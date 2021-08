9 de 9

Bob Marley se ha caracterizado siempre por ser un personaje transveral, que no entiende ni de fronteras ni de épocas temporales y por eso puede perfectamente regresar para fichar por el Ajax. Así lo ha conseguido el equipo holandés con un curioso homenaje en la creación de su tercera equipación, la cual es un tributo a su famosa canción Three Little Birds.