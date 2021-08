El Villarreal pincha en casa ante el Granada en su estreno en Liga

La primera jornada de Liga se cierra y este lunes ha sido el turno de que se estrenasen en la nueva temporada 2021/2022 tanto Villarreal como Granada. Los amarillos no pudieron sumar los tres puntos y acabaron concediendo un empate en el Estadio de la Cerámica. [Narración y estadísticas: Villarreal 0-0 Granada]

No se movió el marcador en los 90 minutos, aunque bien es cierto que los instantes finales del encuentro estuvieron de lo más emocionantes, con buenas oportunidades para un Villarreal que lo intentó, pero que no pudo y que acabó con diez jugadores sobre el campo por la expulsión de Juan Foyth.

El Villarreal fue recibido como el campeón que es por el Elche. Pasillo al actual rey de la Europa League, que vino de caer en la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea. Después de las formalidades, el partido comenzó con los dos equipos muy metidos en el partido, imponiéndose así una alta intensidad en La Cerámica.

Mejor el Villarreal

Esa intensidad provocó que los primeros 15 minutos las fuerzas estuviesen de lo más igualadas, pero pasado el cuarto de hora, la balanza se fue decantando del lado del Villarreal. Posesiones más largas y cambios de juego que metieron en problemas a la línea defensiva de los Robert Moreno.

Yeremi, Gerard Moreno y Dia llevaron el peligro al área del conjunto nazarí. En especial se confirmó la gran alianza que han formado estos dos últimos, quienes apuntan a dar muchas alegrías a lo largo de la temporada a la afición groguet. Gerard Moreno sirvió dos buenos balones a Dia, pero ninguno acabó dentro de la portería del Granada.

Juan Foyth ante Darwin Machís, en el Villarreal - Granada de La Liga 2021/2022 EFE

El conjunto de Robert Moreno no supo responder a los intentos del Villarreal. Pero si el balance ofensivo no era bueno, el defensivo sí lo fue. No hubo manera de que el 'submarino amarillo' se pusiera por delante y así los 22 protagonistas se fueron a vestuarios con el empate a 0 todavía luciendo en el marcador.

Sin gol y con 10

La entrada del colombiano Carlos Bacca, exjugador del Villarreal, en el descanso no varió la dinámica del encuentro, ya que el conjunto de Unai Emery mantuvo el control del juego, aunque sin encontrar la forma de llegar a la meta de Aarón, ya que el conjunto granadino se defendía con mucho orden.



El Villarreal, que había tenido las ideas más claras en la primera parte, en la segunda se vio sometido por la red defensiva que tejían los hombres de Robert Moreno que, por otra parte, apenas se aproximaban al área del conjunto castellonense.



Llegado el ecuador del segundo periodo, el Villarreal se mostraba espeso en su juego, con muchas dificultades para superar las líneas de un rival, que, por su parte, seguía sin generar fútbol ofensivo.



En los últimos minutos el Villarreal, a pesar de los cambios, no consiguió encerrar a su rival en su parcela y, aunque el Granada apenas llegaba, Jorge Molina, en su primera intervención, creó la primera oportunidad para su equipo, con un disparo que repelió Rulli, justo antes de que Foyth fuera expulsado por acumulación de tarjetas.



A partir de entonces, el Granada tuvo las opciones que no había tenido hasta entonces, pero el marcador no se movió.

Villarreal 0-0 Granada

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza (Estupiñán, 78'), Yeremy (Rubén Peña, 71'), Trigueros (Coquelin, m.78), Capoue (Moi Gómez, 71'), Alberto Moreno (Raba, 71'), Gerard y Dia.

Granada: Aarón, Foulquier, Germán (Víctor Díaz, 86'), Domingos Duarte, Carlos Neva, Monchu, Gonalons, Luis Milla (Montoro, 62'), Antonio Puertas (Soro, 86'), Luis Suárez (Carlos Bacca, 46') y Darwin Machís (Jorge Molina, 80').

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Amonestó por el Villarreal a Gerard Moreno, Capoue y Rubén Peña y por el Granada a Germán. Expulsó al local Foyth (83') por acumulación de amonestaciones.

Incidencias: partido de la primera jornada de La Liga disputado en La Cerámica ante 9.000 espectadores. El Granada hizo el pasillo de honor al Villarreal por su título de la Europa League obtenido en la pasada campaña.

