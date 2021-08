El testimonio de Anthony Taylor: "Pude ver la cara de Christian Eriksen mientras caía"

Una de las imágenes que ha dejado el mundo del deporte en este 2021 fue la de la desesperación que se vivió en el Parken Stadium durante el Dinamarca - Finlandia de la Eurocopa. El desvanecimiento de Christian Eriksen dejó marcados a todos, rozándose la tragedia. Pero, finalmente, el centrocampista 'volvió a la vida' gracias a la rápida actuación de los sanitarios.

Desde entonces muchos han hablado de cómo vivieron todo esto, pero ha sido ahora cuando Anthony Taylor se ha animado a explicar de qué manera lo vivió él. El árbitro británico fue testigo directo de lo sucedido y, en declaraciones para BBC Sport, ha asegurado que se dio cuenta "de inmediato" de lo que estaba ocurriendo.

"Me di cuenta de inmediato. Christian estaba solo. Lo único que estaba cerca de él era un balón que rebotaba y golpeaba su rodilla. En realidad, le estaba mirando directamente cuando se cayó. Pude ver su cara mientras cayó. Supe de inmediato que algo andaba mal por cómo se veía su cara y cómo se cayó al suelo. Eso es lo que más me preocupó", ha comentado Taylor.

De inmediato pasó a la acción y ha revelado cómo lo hizo: "Mi principal prioridad es la seguridad de los jugadores. Eso significa que si un deportista está lesionado o no se encuentra bien, necesita ayuda médica y lo tengo que autorizar. Eso es todo lo que hice. Llamé a un médico al campo. Los verdaderos héroes de esa noche fueron el capitán danés y los médicos que realizaron la primera reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador".

Preguntado por si se quedó en shock, el británico ha señalado que "en el momento en que sucede, el único objetivo es asegurarse que Christian reciba el tratamiento que necesita". "Claramente así fue debido a la rápida reacción no solo de su capitán sino también de los médicos. Esa es la conclusión. El fútbol, en ese momento, es irrelevante", ha agregado.

Después de lo sucedido, Anthony Taylor ha apuntado que tardó varias horas en hablar con los suyos: "No pude hablar con mi esposa hasta dos o tres horas después de que finalizara el partido, una vez que regresamos al hotel. Pasaron tantas cosas... Uno de mi equipo envió mensajes a todas nuestras familias diciéndoles que no se preocuparan porque todos estábamos bien, pero de todos modos estábamos lidiando con una situación que todos podían ver en la televisión".

¿Y con Eriksen?

El colegiado ha desvelado que todavía no ha hablado "personalmente" con Christian Eriksen: ""No he hablado personalmente con él. Le envié un mensaje en los días posteriores al incidente. Hablé con el portero de Dinamarca Kasper Schmeichel antes de dejar el estadio después del partido. Los jugadores daneses habían hablado con Christian por FaceTime. Kasper vino a verme y tuvimos una breve conversación sobre cómo estaba Christian".

