Spinazzola: "La Eurocopa ha sido la etapa más importante de mi carrera"

Leonardo Spinazzola no podrá estar este domingo en el terreno de juego para ayudar a Italia a levantar la Eurocopa, pero todos sus compañeros quieren conquistar el título para dedicarle el triunfo al lateral. El futbolista de la Roma ha sido uno de los jugadores más destacados en el campeonato continental. Una de las grandes sensaciones de esta Euro 2020.

El italiano se pierde la final de la Eurocopa ante la selección de Inglaterra después de lesionarse en el partido de cuartos de final frente a Bélgica. Ya tuvo que ser baja ante España en semifinales y ahora tampoco estará en Wembley después de que se conociese que estará alejado de los terrenos de juego en torno a cinco meses.

Spinazzola ha hablado en el programa Calciomercato l'Originale de Sky Sport sobre todo lo que le ha sucedido en las últimas semanas. Sobre su lesión en el tendón de Aquiles, el defensa ha señalado que "sacar ese episodio es difícil, pero ahora estoy con mi familia y pienso en las cosas buenas de la vida y sigo por esto".

Spinazzola, lesionado en la Eurocopa Reuters

Lo que sí ha querido destacar el jugador es que la Eurocopa puede suponer un punto de inflexión en su carrera: "Ahora soy más consciente de mis medios: la Euro 2020 ha sido la etapa más importante de mi carrera y jugar a estos niveles fue increíble. Siempre he creído en mí mismo y nunca hay que dejar de hacerlo".

Aunque su mejora viene de antes y sobre esto y su crecimiento como carrilero también ha hablado durante la entrevista: "Jugando en la banda, pero para jugar como atacante en la Serie A hay que marcar muchos goles, cosa que nunca hice porque me gustan más las asistencias".

También ha revelado que aunque no esté en el campo con sus compañeros, sí que estará en Londres junto a la expedición italiana para la final y que ha sentido el cariño de todos desde que se lesionó: "Me pasé dos horas dándoles las gracias, esperé a que me llamaran una vez que estaban de vuelta en el autobús después de la semifinal y me volvieron a cantar el estribillo que me habían dedicado en el campo. Se lo agradecí de todo corazón porque fue una emoción indescriptible".

Final igualada

Es complicado decantarse por quién ganará la Eurocopa. Inglaterra partió como favorita desde el principio al tener la oportunidad de disputar todos los partidos en casa menos uno, el de cuartos. Pero la Azzurra ha demostrado que son un equipo que defiende como siempre, pero que además ataca como nunca.

Spinazzola tampoco se ha atrevido a dar un ganador: "No sé quién es el favorito, empezamos al 50%. Son muy fuertes, tienen jugadores increíbles como Sancho, Foden y muchos otros. Son muy fuertes defensivamente y sólo han encajado un gol en la competición". "Será un partido difícil, somos un gran grupo y tenemos mucha calidad. Podemos hacerlo", ha añadido.

