Michael Owen, expuesto por un escándalo sexual con una ex de Gran Hermano

El exmadridista Michael Owen se ha visto envuelto en una polémica en Inglaterra. En concreto es un escándalo sexual lo que ha salpicado al que fuera delantero de equipos como Liverpool, Manchester United o el propio Real Madrid, después de que salieran a la luz conversaciones de tono con una concursante de Gran Hermano.

Mirror es el tabloide que ha publicado el intercambio de mensajes entre Owen y Rebecca Jane, nombre de la concursante de GH envuelta en el escándalo sexual. Todo empezó cuando el exfutbolista inglés siguió a la estrella de los realities y a las pocas semanas empezaron a hablar con mensajes de tintes sexuales.

En las conversaciones que han salido a la luz, Owen preguntaba a Rebecca Jane si sus pechos eran naturales o no, le pidió varias fotos en topless e incluso le propuso verse cara a cara. Además, le aseguraba que había visto una foto suya con un top transparente 65 veces. La repercusión de esta filtración viene por la situación de Owen, casado con su novia de la infancia y con cuatro hijos en común.

Michael Owen. Foto: Instagram (@themichaelowen)

Rebecca Jane, que conocía la relación sentimental de Owen, quiso cortar de raíz lo que tenía con el exfutbolista al ver que la cosa se ponía más seria. La concursante de Gran Hermano habló en el pasado, sin poner nombre a la otra persona, sobre lo ocurrido que ahora se ha descubierto que era una figura que es considerado un 'gentleman' en la sociedad británica y que ahora se tambalea con este escándalo.

El mensaje de la mujer

"Cuando las cosas se pusieron un poco más serias, me eché atrás. Hice un catálogo de errores en toda esta situación. Le envié fotografías a un hombre casado. No debería haber hecho eso. Debería haber mantenido las comunicaciones platónicas. He escuchado a mucha gente decirme durante las últimas semanas que 'tú eras el soltero, no era tu responsabilidad'. Creo que en mi subconsciente también creí eso, en ese momento. Mirándolo ahora, tenía el deber moral de ser una persona decente y no cruzar esa línea con alguien que está casado", contó en 2017.

Rebbeca Jane se arrepiente del rumbo que cogió el affaire entre ambos: "Debería haber mantenido la comunicación entre nosotros porque hablar con otras personas llevó a que la historia terminara en la portada de un periódico nacional".