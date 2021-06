Laporta: "La situación es complicada, algunos hechos han ensuciado el escudo del Barça"

Este domingo se ha celebrado la Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona, en la que Joan Laporta no ha escondido las sombras de la última etapa en Can Barça. El presidente ha querido destacar que eso es cosa del pasado, un pasado en el que algunos hechos "que no deberían haberse producido nunca" acabaron por ensuciar "el escudo".

Ahora, mira al futuro y ha asegurado que el objetivo es volver a colocar el nombre del Barcelona donde se merece. Por el momento, Laporta ya ha conseguido firmar a jugadores como el 'Kun' Agüero, Eric García o, más recientemente, Memphis Depay. Una nueva era comienza.

"La temporada pasada, la 2019/2020, no fue buena, es evidente. Por muchas razones se alargó hasta finales de verano. Pero quiero decir que acaba una etapa, hoy aquí, con muchas sombras y muchos hechos que no deberían haberse producido nunca y que han ensuciado el escudo. Y depuraremos responsabilidades", ha asegurado Joan Laporta.

Saludo de Joan Laporta a su llegada a la Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona de 2021 EFE

"Hoy acaba. Concluye con la probación de las cuentas de la 2019/2020 y del presupuesto de la 2020/2021. Ahora se cumplen los requisitos técnicos que nos permiten seguir hacia delante. Nosotros somos responsables a partir de marzo", ha agregado el actual presidente azulgrana.

"Hoy comienza una etapa que será esplendorosa en la historia del Barcelona. Todos los que estamos aquí queremos al Barça y queremos que vuelva la alegría al club y lleguen tiempos mejores. Tenemos que mirar el futuro y el presente inmediato con máxima dosis de optimismo y fortaleza. Revertiremos la situación. Muchos estamos seguros de que lo haremos, entre todos", ha continuado diciendo Laporta.

"Nos recuperaremos económicamente y nuestro sitio a nivel deportivo. Cada vez tenemos más información y sabemos las líneas que hay que seguir. Tomamos decisiones, las que creemos mejores para el club. Respetamos el ruido mediático, sabemos de qué va. Pero pueden estar ustedes seguros que no lanzamos falsas promesas y que no tomamos decisiones basadas en la Prensa. Nuestro plan consiste en trabajar mucho", ha destacado en la Asamblea de Compromisarios.

Buen futuro

"La situación es complicada, pero juntos podemos remar para recuperar el camino de éxito. Queremos que el club sea admirado, reconocido, querido y respetado, y seguir haciendo historia. Queremos que tenga el peso que le corresponde como institución en el mundo del deporte. Y lo estamos haciendo, no se hace de la noche a la mañana, pero vuelve a haber un liderazgo en el club, se nota. El liderazgo no está reñido con el compromiso", ha sentenciado.

