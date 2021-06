El Barça confirma el interés de grandes clubes en Messi, pero da por hecha su renovación

El FC Barcelona no contempla ningún escenario que no sea el de la renovación de Leo Messi. El delantero argentino quedará libre en menos de dos semanas si no amplía su vinculación al club catalán. Pese a ello, en la entidad confirman que Messi no ha puesto impedimentos económicos y que, aunque tenga a grandes clubes con potencial económico tras su incorporación

"No contemplo ni me planteo un 'no' de Messi", ha recalcado Joan Laporta, presidente del Barcelona, durante un acto de presentación del documental de TV3 sobre el atacante. El máximo mandatario se ha mostrado "optimista" con que su estrella continúe de azulgrana y ha destacado que el '10' "se quiere quedar" en Can Barça. Por ello, están trabajando para hacer lo que esté en su mano y que así continúe.

"No es sencillo porque es el mejor jugador del mundo y hay muchos equipos que van detrás de él con una mejor economía, pero en este ámbito lo ha puesto muy fácil", ha recalcado, confirmando que existe interés de otros clubes como se venía rumoreando en las últimas fechas. Manchester City y PSG son los favoritos a la vista de los movimientos más recientes. Especialmente el club parisino, que ya dejó entrever su intención de pujar por el delantero.

Laporta, respecto a la fecha para hacer oficial el acuerdo, no ha adelantado ninguna previsión. El presidente azulgrana ha mostrado su interés en que llegue cuanto antes, pero no ha sido capaz de concretar si se producirá este mes o sobre la bocina del final de contrato del argentino. El capitán, por el momento, se encuentra en la Copa América.

Leo Messi, cabe recordar, no se ha pronunciado sobre su futuro en el Barça desde que estallara toda su crisis con la anterior cúpula. Su batalla con Bartomeu, que le llevó a enviar un burofax pidiendo su marcha, parece cosa del pasado. Messi no ha hablado sobre sus intenciones desde la incorporación de Laporta a la Junta Directiva y las únicas declaraciones se han producido desde la propia dirección culé, trasladando desde un inicio cierto optimismo sobre la decisión de Leo.

La Liga y sus estrellas

La continuidad de Leo Messi en la competición española es uno de los grandes activos a la hora de promocionar La Liga. Y, de igual manera, la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. En el caso del central merengue, ya se ha hecho oficial su marcha de la entidad merengue en las próximas fechas. El zaguero, capitán y emblema, no ampliará su contrato y pondrá fin a casi 16 años de blanco.

El Real Madrid lo hizo oficial con un comunicado donde anunciaba una rueda de prensa de Sergio Ramos y Florentino Pérez, presidente de la entidad capitalina. Ramos anunciará su adiós al club y el fútbol español perderá a uno de sus emblemas. Leo Messi, a la vista de las declaraciones de Laporta, puede que tome un camino distinto.

[Más información - Messi: "Nos hubiese gustado ser campeones de todo, pero hemos disfrutado muchísimo"]