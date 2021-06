Koeman atiza al Barça: "El PSG pasó por delante de nosotros con Wijnaldum"

Ronald Koeman ha roto su silencio para hablar de la actualidad del FC Barcelona y, sobre todo, de fichajes. El técnico del Barça no acostumbra a morderse de la lengua y esta vez tampoco lo ha hecho. El entrenador holandés sabe que el club está haciendo un gran esfuerzo por cerrar nuevas contrataciones, pero aún así no evita dar algún palo.

Después de algunos movimientos exitosos, aunque no de jugadores punteros, el Barça ha vivido un fracaso bastante importante con el no fichaje de Georginio Wijnaldum, un centrocampista de élite mundial que podría haber llegado a coste cero y que finalmente terminó eligiendo jugar en París. Así de enfadado se mostraba Koeman en declaraciones al diario SPORT sobre el fracaso con el centrocampista neerlandés.

"Fue una lástima porque era un jugador interesante para muchos clubes. Hubo momentos donde no hubo el contacto necesario para fichar. El PSG pasó por delante de nosotros". Es una realidad palpable y constatable que a Koeman no le ha gustado nada perder a un jugador tan importante, que pidió desde el primer día y que consideraba básico en su nuevo Barça para formar un centro del campo de primer nivel junto a Frenkie de Jong o Pedri.

Georginio Wijnaldum celebra un gol con la selección de Holanda en la Eurocopa 2020 Reuters

Ya lo dijo nada más terminar la pasada campaña. Ronald Koeman quería fichajes, nuevos nombres para elevar el nivel de la plantilla, ya que a juicio del cuerpo técnico y de parte de la junta directiva, el actual vestuario del Barça no daba la talla necesaria para pelear por todos los títulos, objetivo temporada tras temporada en el Camp Nou.

Joan Laporta y su equipo de trabajo captaron el mensaje y se pusieron a cerrar operaciones que, eso sí, ya tenían encaminadas. De esta forma llegó la dupla del Manchester City formada por 'Kun' Agüero y Eric García. Sin embargo, saben a poco, ya que se tratan de dos descartes de uno de los mejores equipos de Europa.

Aún así, se consideran refuerzos importantes teniendo en cuenta la mala situación económica del Barça, que no está para grandes dispendios y que depende mucho del mercado de jugadores que terminan contrato como era el caso de ambos. De momento, solo han pagado por la llegada de Emerson, jugador que trajeron a Europa y que ha crecido en el Betis, donde ha podido conocer La Liga.

El siguiente en la lista era 'Gini' Wijnaldum, pero su fichaje no se ha podido concretar con éxito, algo que ha dolido enormemente en el Barça, pero sobre todo a un Koeman que le tenía en su primer lugar de preferencias. Habrá que ver si el FC Barcelona acude al mercado para cerrar la llegada de un jugador similar, aunque de momento están centrados en concretar la renovación de Ilaix Moriba.

Depay y Messi

No todo fueron palos de Koeman a la entidad azulgrana, ya que valoró el trabajo que se está haciendo con el fichaje de Memphis Depay, el cual no está cerrado, pero sí muy encaminado: "No está hecho, falta la firma, hay que esperar. Ojalá que pueda venir. Las perspectivas son buenas. Sé que el club está trabajando mucho para formar un equipo competitivo, mejor que el del año pasado. La plantilla será más fuerte, estoy convencido. Haremos un gran equipo".

Depay dando instrucciones con la selección de Países Bajos Reuters

Por último, el técnico del Barça habló sobre la renovación de Leo Messi, otro proyecto que Joan Laporta tiene encaminado, pero ni mucho menos cerrado, ya que a pesar de que el argentino ya tiene una oferta base, todavía no se han concretado al 100% todos los flecos. "Siempre hemos dicho que Messi tiene que acabar en el Barça, así que ojalá puedan cerrar su continuidad pronto. Creo que se podrá hacer. Será una gran noticia para todos".

[Más información: Sergio Ramos: "¿El Barça? Es un no rotundo como el Bernabéu nuevo de grande"]