Sergio Ramos: "¿El Barça? Es un no rotundo como el Bernabéu nuevo de grande"

Sergio Ramos ha comparecido en rueda de prensa tras anunciar su marcha del Real Madrid en un acto en el que intervinieron tanto el ya excapitán del equipo blanco y el presidente Florentino Pérez. El camero respondió a todas las preguntas de la prensa, incluidas algunas sobre su futuro.

El jugador sevillano ha puesto punto final a su etapa en el Real Madrid después de 16 años y 22 títulos en una rueda de prensa en la que ha hablado sobre todos los temas que rodeaban al asunto de una renovación que ya nunca se hará. La relación entre el club y el mítico capitán blanco se ha roto y el camero tendrá que buscar su futuro lejos de la capital de España.

Es precisamente el tema de su futuro una de las puertas que ha dejado abiertas el exjugador del Real Madrid. Sergio no ha querido hablar de lo que vendrá, sino de todo lo que ha significado su etapa en el Real Madrid y por ello ha dejado todo en el aire, afirmando que cuando tenga algo, él será el primero en hablarlo.

Mucho se ha especulado con el posible futuro de Sergio Ramos ahora que deja el Real Madrid. En los últimos meses no han trascendido ofertas por el jugador sevillano y es toda una incógnita saber dónde podrá ir. Los primeros rumores llegaron desde el PSG para después trasladarse a Manchester. Incluso ha sonado hasta el Sevilla.

Fue precisamente ahí, hablando sobre su nuevo a paso a otro club, donde Sergio Ramos dejó una curiosa afirmación que sin duda gustará y mucho al madridismo, ya que entre sus opciones no está el FC Barcelona: "¿El Barça? Es un no rotundo, como el Bernabéu nuevo de grande".

El nombre del Barça sonó en su rueda de prensa y Sergio estuvo simpático a la hora de responder sobre el eterno rival, asegurando que sería imposible verle vestido con la camiseta del conjunto azulgrana que, por otro lado, estaría encantado de recibirle ante las enormes deficiencias de su zaga.

Su 'NO' al Sevilla

Ramos también aprovechó para negar una posible llegada al Sevilla, de quien se había rumoreado que había una oferta: "El Sevilla es el otro club de mi vida. A día de hoy, no contemplo esa opción igual que el Sevilla tampoco".

Por ello, el central ha querido dejar claro que no hay nada cerrado y que es tiempo, una vez ha salido del Real Madrid, de empezar a ver a donde puede acudir: "No hemos pensado en ningún momento el tema de algún equipo. Si bien es cierto que cuando en enero quedo libre, ha habido alguna que otra llamada. No hemos tenido en mente salir del Real Madrid. No habíamos hablado ni buscado, a partir de ahora buscaremos". Lo que no ha descartado Sergio Ramos en su rueda de prensa, como pudo responder a Jorge Calabrés, director de deportes de EL ESPAÑOL, es que su etapa en el fútbol español no tendría por qué estar cerrada.

