Florentino Pérez, en la despedida de Sergio Ramos: "Siempre serás el hombre de La Décima"

Florentino Pérez abrió el acto de despedida de Sergio Ramos en el día que anunciaba su adiós definitivo a su etapa como jugador del Real Madrid. Han sido 16 años defendiendo los colores del equipo blanco y 22 títulos que han llegado a su fin de una forma un tanto dolorosa para ambas partes.

El jugador tensó demasiado la cuerda de su renovación y al final la situación se terminó rompiendo, pero eso no ha evitado que el capitán blanco se haya ido con todos los honores, al lado de sus trofeos, de su familia y del presidente blanco, quien ha reconocido que no es un día fácil tampoco para él.

El presidente recordó la trayectoria del jugador blanco en su periplo en la capital de España, una etapa extensa, repleta de grandes momentos, pero también de situaciones tensas como esta de su despedida. Las renovaciones de Sergio no han sido fáciles y el máximo mandatario blanco lo sabe, pero en el día de su adiós, todo han sido palabras de agradecimiento y de admiración para el capitán del Real Madrid que se marcha como una auténtica leyenda y como uno de los jugadores más grandes de su historia.

Así comenzaba su intervención Florentino Pérez: "Este acto de hoy está lleno de sentimientos y emociones para el madridismo y para mí. No es un día fácil, han sido muchos días con Sergio y muchos partidos. No olvidaré el 8 de septiembre de 2005, el día de su presentación, con 19 años, pocos partidos en Primera División y muchas ganas de comerse el mundo. Fue mi primer fichaje español. No fue fácil, pero estábamos convencidos de que marcaría una época".

Florentino despide a Sergio Ramos

"Llegaste siendo casi un niño y estoy muy orgulloso de lo que has conseguido. Eres leyenda, un capitán emblemático que se ha ganado el respeto, la admiración y el corazón de todos. Eres un jugador que no se rinde nunca. Gracias por defender nuestro club y por luchar hasta el final".

El presidente del Real Madrid quiso recordar los mejores momentos de la carrera de Ramos con el club blanco, en especial aquel fantástico gol conseguido en la final de la Champions de Lisboa contra el Atlético de Madrid: "Siempre serás el hombre de la décima para todos".

Una carrera de leyenda

"Quiero tener palabras de agradecimiento para toda tu familia, para tu mujer, tus hijos, tus padres y tus hermanos. Has ganado con 22 títulos y 4 Champions, solo superado por Gento. Has marcado 101 goles y has jugado 671 partidos con nosotros. Has ganado también un Mundial y dos Eurocopas, siendo el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española. Has agigantado nuestra leyenda y te lo agradecemos".

Por último, un Florentino Pérez visiblemente afectado y algo emocionado por la despedida de su capitán, se despidió y cerró su intervención recordando lo complicado de este momento en el que dice adiós a una leyenda. El presidente, además, dejó abierta la puerta para una vuelta en el futuro: "No es un día fácil, siempre ha sido especial para mí. Te deseo que seas feliz estés donde estés. El Real Madrid siempre será tu casa. Siempre serás un gran embajador del Real Madrid".

